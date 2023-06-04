Губернатор Шумков считает, что подрядчиков мотивирует «пинок дружеский направляющий»

05 июня 2023 в 20:42 Размер текста - 17 +

Шумков назвал способ, как ускорять процесс строительных работ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что подрядчиков кроме зарплаты и доброго слова нужно мотивировать «пинком дружеским направляющим», чтобы быстрее сдавали объекты. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Это новый парк в Частоозерье. Стройка идет ударными темпами благодаря личному участию Александра Ильтякова. Он разделяет современную идеологию правительства для чиновников и подрядчиков, согласно которой, чтобы дело спорилось, кроме слова доброго да зарплаты своевременной, часто нужен и пинок дружеский направляющий. Русский коучинг, осмысленный и щадящий», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что глава Курганской области назвал лучшей мотивацией для чиновников «пинок животворящий». По мнению губернатора Шумкова, это эффективней разных курсов повышения квалификации и тренингов. Также он отмечал, что пинок и молитва способны «оживлять действительность быстрее и надежнее дорогих, но часто бесполезных импортных аналогов».

Губернатор Курганской области Вадим Шумков считает, что подрядчиков кроме зарплаты и доброго слова нужно мотивировать «пинком дружеским направляющим», чтобы быстрее сдавали объекты. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Это новый парк в Частоозерье. Стройка идет ударными темпами благодаря личному участию Александра Ильтякова. Он разделяет современную идеологию правительства для чиновников и подрядчиков, согласно которой, чтобы дело спорилось, кроме слова доброго да зарплаты своевременной, часто нужен и пинок дружеский направляющий. Русский коучинг, осмысленный и щадящий», — написал Шумков. Ранее URA.RU писало, что глава Курганской области назвал лучшей мотивацией для чиновников «пинок животворящий». По мнению губернатора Шумкова, это эффективней разных курсов повышения квалификации и тренингов. Также он отмечал, что пинок и молитва способны «оживлять действительность быстрее и надежнее дорогих, но часто бесполезных импортных аналогов».