Рейсы тюменской авиакомпании задерживаются на полсуток

Два рейса тюменской авиакомпании Utair задерживаются: из Тюмени в Барнаул на 6 часов, из Красноселькупа в Тюмень — на 5 часов. Информация содержится на сайте аэропорта Рощино.
«Тюмень — Барнаул: время вылета по расписанию — 16:05. Расчетное время вылета — 21:50. Красноселькуп — Тюмень: время вылета по расписанию —16:00. Расчетное время вылета — 21:10», — сказано на сайте тюменского аэропорта.
Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается.
Ранее в Тюмени задержали рейс Utair в ЯНАО. Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. Все из-за проблем с левым двигателем.
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