Рейсы тюменской авиакомпании задерживаются на полсуток

Два рейса тюменской авиакомпании Utair задерживаются на 6 и 5 часов

07 июня 2023 в 17:03 Размер текста - 17 +

Два рейса Utair задержали на несколько часов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Два рейса тюменской авиакомпании Utair задерживаются: из Тюмени в Барнаул на 6 часов, из Красноселькупа в Тюмень — на 5 часов. Информация содержится на сайте аэропорта Рощино. «Тюмень — Барнаул: время вылета по расписанию — 16:05. Расчетное время вылета — 21:50. Красноселькуп — Тюмень: время вылета по расписанию —16:00. Расчетное время вылета — 21:10», — сказано на сайте тюменского аэропорта. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени задержали рейс Utair в ЯНАО. Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. Все из-за проблем с левым двигателем.

Два рейса тюменской авиакомпании Utair задерживаются: из Тюмени в Барнаул на 6 часов, из Красноселькупа в Тюмень — на 5 часов. Информация содержится на сайте аэропорта Рощино. «Тюмень — Барнаул: время вылета по расписанию — 16:05. Расчетное время вылета — 21:50. Красноселькуп — Тюмень: время вылета по расписанию —16:00. Расчетное время вылета — 21:10», — сказано на сайте тюменского аэропорта. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени задержали рейс Utair в ЯНАО. Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. Все из-за проблем с левым двигателем.