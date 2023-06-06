06 июня 2023

Рейсы тюменской авиакомпании задерживаются на полсуток

Два рейса тюменской авиакомпании Utair задерживаются на 6 и 5 часов
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Гражданская авиация. Пермь, аэропорт рощино, самолет, прилет в аэропорт, служба авиаперевозок
Два рейса Utair задержали на несколько часов Фото:

Два рейса тюменской авиакомпании Utair задерживаются: из Тюмени в Барнаул на 6 часов, из Красноселькупа в Тюмень — на 5 часов. Информация содержится на сайте аэропорта Рощино.

«Тюмень — Барнаул: время вылета по расписанию — 16:05. Расчетное время вылета — 21:50. Красноселькуп — Тюмень: время вылета по расписанию —16:00. Расчетное время вылета — 21:10», — сказано на сайте тюменского аэропорта.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается.

Ранее в Тюмени задержали рейс Utair в ЯНАО. Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. Все из-за проблем с левым двигателем.

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Два рейса тюменской авиакомпании Utair задерживаются: из Тюмени в Барнаул на 6 часов, из Красноселькупа в Тюмень — на 5 часов. Информация содержится на сайте аэропорта Рощино. «Тюмень — Барнаул: время вылета по расписанию — 16:05. Расчетное время вылета — 21:50. Красноселькуп — Тюмень: время вылета по расписанию —16:00. Расчетное время вылета — 21:10», — сказано на сайте тюменского аэропорта. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. Ответ на него ожидается. Ранее в Тюмени задержали рейс Utair в ЯНАО. Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. Все из-за проблем с левым двигателем.
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© Служба новостей «URA.RU»
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