Самолет Utair из Тюмени в ЯНАО задержали из-за неисправности

В Тюмени задержали вылет самолета в ЯНАО из-за проблем с двигателем

31 мая 2023 в 12:44 Размер текста - 17 +

Экипаж сообщил о проблеме с двигателем и самолет вернулся со взлетной полосы Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Самолет авиакомпании «ЮТэйр» не смог вовремя вылететь из Тюмени в Красноселькуп (ЯНАО) из-за проблем с одним из двигателей. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Задержка рейса составила почти два часа. «31 мая, 06:20 (по московскому времени). Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. По докладу экипажа проблема с левым двигателем. Рейс Тюмень — Красноселькуп, авиакомпания „Ютэйр“», — сообщается в telegram-канале. Речь идет о борте, который должен был вылететь из Тюмени в ЯНАО в 08:10 31 мая. По данным с сайта аэропорта Рощино, фактическое время вылета — 10:03. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» не смог вовремя вылететь из Тюмени в Красноселькуп (ЯНАО) из-за проблем с одним из двигателей. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Задержка рейса составила почти два часа. «31 мая, 06:20 (по московскому времени). Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. По докладу экипажа проблема с левым двигателем. Рейс Тюмень — Красноселькуп, авиакомпания „Ютэйр“», — сообщается в telegram-канале. Речь идет о борте, который должен был вылететь из Тюмени в ЯНАО в 08:10 31 мая. По данным с сайта аэропорта Рощино, фактическое время вылета — 10:03. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.