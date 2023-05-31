Самолет Utair из Тюмени в ЯНАО задержали из-за неисправности

В Тюмени задержали вылет самолета в ЯНАО из-за проблем с двигателем
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Первый полёт самолета «Виктор Черномырдин» (Boeing-767) авиакомпании Utair из аэропорта Сургут , utair, авиация, самолет, ютэир, ютейр
Экипаж сообщил о проблеме с двигателем и самолет вернулся со взлетной полосы Фото:

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» не смог вовремя вылететь из Тюмени в Красноселькуп (ЯНАО) из-за проблем с одним из двигателей. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Задержка рейса составила почти два часа.

«31 мая, 06:20 (по московскому времени). Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. По докладу экипажа проблема с левым двигателем. Рейс Тюмень — Красноселькуп, авиакомпания „Ютэйр“», — сообщается в telegram-канале.

Речь идет о борте, который должен был вылететь из Тюмени в ЯНАО в 08:10 31 мая. По данным с сайта аэропорта Рощино, фактическое время вылета — 10:03. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.

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Самолет авиакомпании «ЮТэйр» не смог вовремя вылететь из Тюмени в Красноселькуп (ЯНАО) из-за проблем с одним из двигателей. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Задержка рейса составила почти два часа. «31 мая, 06:20 (по московскому времени). Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. По докладу экипажа проблема с левым двигателем. Рейс Тюмень — Красноселькуп, авиакомпания „Ютэйр“», — сообщается в telegram-канале. Речь идет о борте, который должен был вылететь из Тюмени в ЯНАО в 08:10 31 мая. По данным с сайта аэропорта Рощино, фактическое время вылета — 10:03. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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