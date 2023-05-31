Самолет Utair из Тюмени в ЯНАО задержали из-за неисправности

Самолет авиакомпании «ЮТэйр» не смог вовремя вылететь из Тюмени в Красноселькуп (ЯНАО) из-за проблем с одним из двигателей. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. Задержка рейса составила почти два часа.
«31 мая, 06:20 (по московскому времени). Капитан воздушного судна выполнил возврат с исполнительного старта взлетной полосы. По докладу экипажа проблема с левым двигателем. Рейс Тюмень — Красноселькуп, авиакомпания „Ютэйр“», — сообщается в telegram-канале.
Речь идет о борте, который должен был вылететь из Тюмени в ЯНАО в 08:10 31 мая. По данным с сайта аэропорта Рощино, фактическое время вылета — 10:03. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ ожидается.
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