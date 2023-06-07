Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов» 07 июня 2023 в 15:59 Размер текста - 17 + ВСУ обстреливают Белгородскую область «Градами» (фото из архива) Фото: Карина Ванеш © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По информации губернатора региона Вячслава Гладкова, обстрел велся из РСЗО «Град». «Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 — в различные части города», — написал Гладков в своем telegram-канале . Предварительно, пострадавших нет. Губернатор сообщает, что обстрел Шебекино продолжается. Ранее из «Градов» был обстрелян центр села Графовка. В селе Грузском снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Повреждены кровля склада помещения и 11 тракторов. Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По информации губернатора региона Вячслава Гладкова, обстрел велся из РСЗО «Град». «Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 — в различные части города», — написал Гладков в своем telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет. Губернатор сообщает, что обстрел Шебекино продолжается. Ранее из «Градов» был обстрелян центр села Графовка. В селе Грузском снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Повреждены кровля склада помещения и 11 тракторов. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям