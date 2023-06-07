Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов»

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Село Амвросиевка. Последствия обстрела "градом". Украина, война, разрушенные здания, последствия взрывов, разрушения
ВСУ обстреливают Белгородскую область «Градами» (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По информации губернатора региона Вячслава Гладкова, обстрел велся из РСЗО «Град».

«Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 — в различные части города», — написал Гладков в своем telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет. Губернатор сообщает, что обстрел Шебекино продолжается.

Ранее из «Градов» был обстрелян центр села Графовка. В селе Грузском снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Повреждены кровля склада помещения и 11 тракторов.

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Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По информации губернатора региона Вячслава Гладкова, обстрел велся из РСЗО «Град». «Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 — в различные части города», — написал Гладков в своем telegram-канале. Предварительно, пострадавших нет. Губернатор сообщает, что обстрел Шебекино продолжается. Ранее из «Градов» был обстрелян центр села Графовка. В селе Грузском снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Повреждены кровля склада помещения и 11 тракторов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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