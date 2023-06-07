Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из «Градов»

ВСУ обстреливают Белгородскую область «Градами» (фото из архива)
новость из сюжетаВСУ обстреливают Белгородскую область
Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ. По информации губернатора региона Вячслава Гладкова, обстрел велся из РСЗО «Град».
«Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 — в различные части города», — написал Гладков в своем
Ранее из «Градов» был обстрелян центр села Графовка. В селе Грузском снаряд попал на территорию сельхозпредприятия. Повреждены кровля склада помещения и 11 тракторов.
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