Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Белгородской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов никто не пострадал.
«ВСУ „Градами“ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем
Губернатор уточнил, что часть снарядов РСЗО попала в частный сектор, из-за чего были повреждены забор и хозяйственная постройка в одном из дворов. Некоторые снаряды упали в районе местного Дома культуры и школы. По словам Гладкова, на месте происшествия работают экстренные службы.
После неудачи в боях за Артемовск (Бахмут), ВСУ начали активно атаковать Белгородскую область. Под большим ударом находится Шебекинский округ. Так, по словам, главы округа Владимира Жданова, за утро 5 июня по территории было выпущено более 70 ракет. В связи с постоянными ударами украинской армии, было принято решение позволять выпускникам из Шебекино поступать в вузы по собеседованию без ЕГЭ.
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