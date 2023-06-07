ВСУ обстреляли Графовку из РСЗО «Град»

07 июня 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

Часть снарядов РСЗО «Град» упала на территории школы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета ВСУ обстреливают Белгородскую область Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Белгородской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов никто не пострадал. «ВСУ „Градами“ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале . Губернатор уточнил, что часть снарядов РСЗО попала в частный сектор, из-за чего были повреждены забор и хозяйственная постройка в одном из дворов. Некоторые снаряды упали в районе местного Дома культуры и школы. По словам Гладкова, на месте происшествия работают экстренные службы. После неудачи в боях за Артемовск (Бахмут), ВСУ начали активно атаковать Белгородскую область. Под большим ударом находится Шебекинский округ. Так, по словам, главы округа Владимира Жданова, за утро 5 июня по территории было выпущено более 70 ракет. В связи с постоянными ударами украинской армии, было принято решение позволять выпускникам из Шебекино поступать в вузы по собеседованию без ЕГЭ.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Белгородской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов никто не пострадал. «ВСУ „Градами“ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что часть снарядов РСЗО попала в частный сектор, из-за чего были повреждены забор и хозяйственная постройка в одном из дворов. Некоторые снаряды упали в районе местного Дома культуры и школы. По словам Гладкова, на месте происшествия работают экстренные службы. После неудачи в боях за Артемовск (Бахмут), ВСУ начали активно атаковать Белгородскую область. Под большим ударом находится Шебекинский округ. Так, по словам, главы округа Владимира Жданова, за утро 5 июня по территории было выпущено более 70 ракет. В связи с постоянными ударами украинской армии, было принято решение позволять выпускникам из Шебекино поступать в вузы по собеседованию без ЕГЭ.