ВСУ обстреляли Графовку из РСЗО «Град»

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч, последствия обстрела
Часть снарядов РСЗО «Град» упала на территории школы Фото:
новость из сюжета
ВСУ обстреливают Белгородскую область

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Белгородской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов никто не пострадал.

«ВСУ „Градами“ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале.

Губернатор уточнил, что часть снарядов РСЗО попала в частный сектор, из-за чего были повреждены забор и хозяйственная постройка в одном из дворов. Некоторые снаряды упали в районе местного Дома культуры и школы. По словам Гладкова, на месте происшествия работают экстренные службы.

После неудачи в боях за Артемовск (Бахмут), ВСУ начали активно атаковать Белгородскую область. Под большим ударом находится Шебекинский округ. Так, по словам, главы округа Владимира Жданова, за утро 5 июня по территории было выпущено более 70 ракет. В связи с постоянными ударами украинской армии, было принято решение позволять выпускникам из Шебекино поступать в вузы по собеседованию без ЕГЭ.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Графовка Белгородской области с помощью реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град». Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, в результате ударов никто не пострадал. «ВСУ „Градами“ обстреляли центр села Графовка Шебекинского округа. Пострадавших нет», — написал Вячеслав Гладков в своем telegram-канале. Губернатор уточнил, что часть снарядов РСЗО попала в частный сектор, из-за чего были повреждены забор и хозяйственная постройка в одном из дворов. Некоторые снаряды упали в районе местного Дома культуры и школы. По словам Гладкова, на месте происшествия работают экстренные службы. После неудачи в боях за Артемовск (Бахмут), ВСУ начали активно атаковать Белгородскую область. Под большим ударом находится Шебекинский округ. Так, по словам, главы округа Владимира Жданова, за утро 5 июня по территории было выпущено более 70 ракет. В связи с постоянными ударами украинской армии, было принято решение позволять выпускникам из Шебекино поступать в вузы по собеседованию без ЕГЭ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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