Иммунолог заявил о развитии в России устойчивого к антибиотикам туберкулеза

08 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

В России растет заболеваемость туберкулезом, отметил Николай Крючков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Большую опасность для России стал представлять туберкулез, устойчивый к антибиотикам, для которого может не оказаться альтернатив для лечения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Первое, потеря строго контроля в принципе за инфекцией, продолжающееся увеличение заболеваемости, рост распространенности и второе, формирование достаточно устойчивой доли случаев множественно устойчивого туберкулеза — две такие большие проблемы. Развитие устойчивого туберкулеза на текущий момент представляет очень большую опасность. Он нечувствителен к антибиотикам как минимум первого, второго ряда, но может быть нечувствительным и в принципе к более широкому их классу, и тогда не останется никаких альтернатив для лечения. Плюс, практически всегда препараты более высоких рядов гораздо более токсичны, хуже переносятся, оставляют последствия. Там уже появляются разные проблемы, происходит влияние на нервную систему, на печень, на почки, на кроветворную ткань. А курсы длительные, многомесячные. Переносимость хуже, значит, еще и при высокой стоимости люди будут бросать эту терапию на середине. А это будет способствовать еще большему развитию этих устойчивых форм», — объяснил Николай Крючков. Иммунолог добавил, что пандемия коронавируса могла сказаться на усилении развития туберкулеза. «Во время COVID-19 и плановая, и медицинская помощь, и обращаемость с рядом других заболеваний снизилась, проблеме туберкулеза уделяли меньше внимания, чем нужно было, так как тут приходилось выбирать. В результате чего инфекция получила дополнительную возможность. Три года могли дать фору туберкулезу и несколько ускорить заболеваемость в сравнении с предшествующими периодами. Возможно, на какое-то время рост будет выше, чем если пандемии бы не было», — предположил Крючков. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году была отмечена тенденция к росту заболеваемости туберкулезом в России. Показатели увеличились в 44 регионах. Стало больше случаев выявленного туберкулеза в активной заразной форме, в частности, в Белгородской, Воронежской, Костромской, Ростовской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Большую опасность для России стал представлять туберкулез, устойчивый к антибиотикам, для которого может не оказаться альтернатив для лечения. Об этом в беседе с URA.RU рассказал иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков. «Первое, потеря строго контроля в принципе за инфекцией, продолжающееся увеличение заболеваемости, рост распространенности и второе, формирование достаточно устойчивой доли случаев множественно устойчивого туберкулеза — две такие большие проблемы. Развитие устойчивого туберкулеза на текущий момент представляет очень большую опасность. Он нечувствителен к антибиотикам как минимум первого, второго ряда, но может быть нечувствительным и в принципе к более широкому их классу, и тогда не останется никаких альтернатив для лечения. Плюс, практически всегда препараты более высоких рядов гораздо более токсичны, хуже переносятся, оставляют последствия. Там уже появляются разные проблемы, происходит влияние на нервную систему, на печень, на почки, на кроветворную ткань. А курсы длительные, многомесячные. Переносимость хуже, значит, еще и при высокой стоимости люди будут бросать эту терапию на середине. А это будет способствовать еще большему развитию этих устойчивых форм», — объяснил Николай Крючков. Иммунолог добавил, что пандемия коронавируса могла сказаться на усилении развития туберкулеза. «Во время COVID-19 и плановая, и медицинская помощь, и обращаемость с рядом других заболеваний снизилась, проблеме туберкулеза уделяли меньше внимания, чем нужно было, так как тут приходилось выбирать. В результате чего инфекция получила дополнительную возможность. Три года могли дать фору туберкулезу и несколько ускорить заболеваемость в сравнении с предшествующими периодами. Возможно, на какое-то время рост будет выше, чем если пандемии бы не было», — предположил Крючков. По данным Роспотребнадзора, в 2022 году была отмечена тенденция к росту заболеваемости туберкулезом в России. Показатели увеличились в 44 регионах. Стало больше случаев выявленного туберкулеза в активной заразной форме, в частности, в Белгородской, Воронежской, Костромской, Ростовской области.