07 июня 2023

Гросси оценил риски для ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Гросси: подрыв Каховской ГЭС грозит ЗАЭС повреждением реакторов
© Служба новостей «URA.RU»
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Город Энергодар и Запорожская АЭС., запорожская аэс
Гросси предупредил об опасности для Запорожской АЭС Фото:
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Гендиректор МАГАТЭ высказал опасения по поводу того, что подрыв Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов. Об этом Рафаель Гросси заявил журналистам.

«Если мы потеряем охладительные мощности [прим.URA.RU Запорожской АЭС], может случиться расплавление (активной зоны реакторов — прим. URA.RU), могут иметь место некоторые радиологические последствия, помимо того, что сами по себе реакторы могут быть очень серьезно повреждены. Помимо экологических последствий, которые могут быть», — цитируют РИА Новости слова Гросси.

Он утверждает, что после аварии на Каховской ГЭС наблюдается постепенное снижение уровня воды в охладительном бассейне, которая очень важна для снижения температуры реакторов Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация очень серьезная.

Ранее URA.RU писало, что положение с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС крайне опасно, поскольку существует риск военных действий. Об этом предупредил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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Гендиректор МАГАТЭ высказал опасения по поводу того, что подрыв Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов. Об этом Рафаель Гросси заявил журналистам. «Если мы потеряем охладительные мощности [прим.URA.RU Запорожской АЭС], может случиться расплавление (активной зоны реакторов — прим. URA.RU), могут иметь место некоторые радиологические последствия, помимо того, что сами по себе реакторы могут быть очень серьезно повреждены. Помимо экологических последствий, которые могут быть», — цитируют РИА Новости слова Гросси. Он утверждает, что после аварии на Каховской ГЭС наблюдается постепенное снижение уровня воды в охладительном бассейне, которая очень важна для снижения температуры реакторов Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация очень серьезная. Ранее URA.RU писало, что положение с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС крайне опасно, поскольку существует риск военных действий. Об этом предупредил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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