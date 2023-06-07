Гросси оценил риски для ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС

Гендиректор МАГАТЭ высказал опасения по поводу того, что подрыв Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов. Об этом Рафаель Гросси заявил журналистам.
«Если мы потеряем охладительные мощности [прим.URA.RU Запорожской АЭС], может случиться расплавление (активной зоны реакторов — прим. URA.RU), могут иметь место некоторые радиологические последствия, помимо того, что сами по себе реакторы могут быть очень серьезно повреждены. Помимо экологических последствий, которые могут быть», — цитируют РИА Новости слова Гросси.
Он утверждает, что после аварии на Каховской ГЭС наблюдается постепенное снижение уровня воды в охладительном бассейне, которая очень важна для снижения температуры реакторов Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация очень серьезная.
Ранее URA.RU писало, что положение с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС крайне опасно, поскольку существует риск военных действий. Об этом предупредил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
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