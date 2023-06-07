Гросси оценил риски для ЗАЭС из-за подрыва Каховской ГЭС Гросси: подрыв Каховской ГЭС грозит ЗАЭС повреждением реакторов 07 июня 2023 в 23:56 Размер текста - 17 + Гросси предупредил об опасности для Запорожской АЭС Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Удар ВСУ по Каховской ГЭС Гендиректор МАГАТЭ высказал опасения по поводу того, что подрыв Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов. Об этом Рафаель Гросси заявил журналистам. «Если мы потеряем охладительные мощности [прим.URA.RU Запорожской АЭС], может случиться расплавление (активной зоны реакторов — прим. URA.RU), могут иметь место некоторые радиологические последствия, помимо того, что сами по себе реакторы могут быть очень серьезно повреждены. Помимо экологических последствий, которые могут быть», — цитируют РИА Новости слова Гросси. Он утверждает, что после аварии на Каховской ГЭС наблюдается постепенное снижение уровня воды в охладительном бассейне, которая очень важна для снижения температуры реакторов Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация очень серьезная. Ранее URA.RU писало, что положение с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС крайне опасно, поскольку существует риск военных действий. Об этом предупредил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Гендиректор МАГАТЭ высказал опасения по поводу того, что подрыв Каховской ГЭС может лишить Запорожскую АЭС источников охлаждения и спровоцировать повреждение реакторов. Об этом Рафаель Гросси заявил журналистам. «Если мы потеряем охладительные мощности [прим.URA.RU Запорожской АЭС], может случиться расплавление (активной зоны реакторов — прим. URA.RU), могут иметь место некоторые радиологические последствия, помимо того, что сами по себе реакторы могут быть очень серьезно повреждены. Помимо экологических последствий, которые могут быть», — цитируют РИА Новости слова Гросси. Он утверждает, что после аварии на Каховской ГЭС наблюдается постепенное снижение уровня воды в охладительном бассейне, которая очень важна для снижения температуры реакторов Запорожской АЭС. Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что ситуация очень серьезная. Ранее URA.RU писало, что положение с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС крайне опасно, поскольку существует риск военных действий. Об этом предупредил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям