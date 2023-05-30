Глава МАГАТЭ предупредил о риске ядерной катастрофы на Запорожской АЭС

31 мая 2023 в 00:52 Размер текста - 17 +

Гросси считает, что людям повезло, что ядерная война еще не началась Фото: Сергей Венявский © URA.RU Положение с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС крайне опасна и хрупка, поскольку существует риск военных действий. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, в частности, продолжает оставаться крайне хрупкой и опасной», — сказал Гросси во время своего выступления в Совбезе ООН, трансляция которого велась на официальном youtube-канале организации. Кроме того, он призвал Россию и Украину соблюдать принципы защиты ЗАЭС. По его словам, россиянам повезло, что ядерная авария еще не произошла. «Семь раз станция полностью отключалась от внешнего электроснабжения и ей приходилось полагаться на аварийные дизельные генераторы», — заявил он, уточнив, что эти генераторы являются последней линией защиты от ядерной аварии. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность возможными последствиями контрнаступления Вооруженных сил Украины для Запорожской АЭС. Он заявил о подготовке особого проекта по защите объекта.

Положение с обеспечением ядерной безопасности Запорожской АЭС крайне опасна и хрупка, поскольку существует риск военных действий. Об этом сообщил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. «Ситуация с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС, в частности, продолжает оставаться крайне хрупкой и опасной», — сказал Гросси во время своего выступления в Совбезе ООН, трансляция которого велась на официальном youtube-канале организации. Кроме того, он призвал Россию и Украину соблюдать принципы защиты ЗАЭС. По его словам, россиянам повезло, что ядерная авария еще не произошла. «Семь раз станция полностью отключалась от внешнего электроснабжения и ей приходилось полагаться на аварийные дизельные генераторы», — заявил он, уточнив, что эти генераторы являются последней линией защиты от ядерной аварии. Россия проводит на Украине специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса от агрессии киевского режима. Ранее глава МАГАТЭ выразил обеспокоенность возможными последствиями контрнаступления Вооруженных сил Украины для Запорожской АЭС. Он заявил о подготовке особого проекта по защите объекта.