Продавец Vans вернется в Россию с оптовыми поставками

Владеющая брендом Vans американская VF Corporation решила переориентировать свое российское подразделение на оптовые продажи. Об этом говорится в отчетности российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс».
«Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face — прим. URA.RU) решил закрыть свои магазины в России. Российское подразделение переводится на оптовые поставки», — пишет «
По мнению экспертов, на которых ссылается издание — переориентация бизнеса VF Corporation в России исключительно на оптовые продажи является компромиссным вариантом. Такая мера позволит американской компании сохранить свои торговые обороты.
Ранее президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорил о том, что в России разрабатывают новые стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров. По его словам, площадки будут обязаны оставлять в свободном доступе перечень услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату. Кроме того, у них не будет возможности накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно.
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