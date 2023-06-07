Продавец Vans вернется в Россию с оптовыми поставками

08 июня 2023 в 04:28 Размер текста - 17 +

Американская компания вернется на российский рынок с оптовыми поставками одежды Фото: Размик Закарян © URA.RU Владеющая брендом Vans американская VF Corporation решила переориентировать свое российское подразделение на оптовые продажи. Об этом говорится в отчетности российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс». «Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face — прим. URA.RU) решил закрыть свои магазины в России. Российское подразделение переводится на оптовые поставки», — пишет « Коммерсант » со ссылкой на отчетность американской компании. По мнению экспертов, на которых ссылается издание — переориентация бизнеса VF Corporation в России исключительно на оптовые продажи является компромиссным вариантом. Такая мера позволит американской компании сохранить свои торговые обороты. Ранее президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорил о том, что в России разрабатывают новые стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров. По его словам, площадки будут обязаны оставлять в свободном доступе перечень услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату. Кроме того, у них не будет возможности накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно.

Владеющая брендом Vans американская VF Corporation решила переориентировать свое российское подразделение на оптовые продажи. Об этом говорится в отчетности российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс». «Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face — прим. URA.RU) решил закрыть свои магазины в России. Российское подразделение переводится на оптовые поставки», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность американской компании. По мнению экспертов, на которых ссылается издание — переориентация бизнеса VF Corporation в России исключительно на оптовые продажи является компромиссным вариантом. Такая мера позволит американской компании сохранить свои торговые обороты. Ранее президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорил о том, что в России разрабатывают новые стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров. По его словам, площадки будут обязаны оставлять в свободном доступе перечень услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату. Кроме того, у них не будет возможности накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно.