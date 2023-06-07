07 июня 2023

Продавец Vans вернется в Россию с оптовыми поставками

© Служба новостей «URA.RU»
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Магазины Vilet, Dub, Maag. Екатеринбург, шопинг, магазин одежды
Американская компания вернется на российский рынок с оптовыми поставками одежды Фото:

Владеющая брендом Vans американская VF Corporation решила переориентировать свое российское подразделение на оптовые продажи. Об этом говорится в отчетности российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс».

«Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face — прим. URA.RU) решил закрыть свои магазины в России. Российское подразделение переводится на оптовые поставки», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность американской компании.

По мнению экспертов, на которых ссылается издание — переориентация бизнеса VF Corporation в России исключительно на оптовые продажи является компромиссным вариантом. Такая мера позволит американской компании сохранить свои торговые обороты.

Ранее президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорил о том, что в России разрабатывают новые стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров. По его словам, площадки будут обязаны оставлять в свободном доступе перечень услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату. Кроме того, у них не будет возможности накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно.

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Владеющая брендом Vans американская VF Corporation решила переориентировать свое российское подразделение на оптовые продажи. Об этом говорится в отчетности российской структуры VF Corporation ООО «ВФ Си-Ай-Эс». «Американский производитель одежды и обуви VF Corporation (бренды Vans, The North Face — прим. URA.RU) решил закрыть свои магазины в России. Российское подразделение переводится на оптовые поставки», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на отчетность американской компании. По мнению экспертов, на которых ссылается издание — переориентация бизнеса VF Corporation в России исключительно на оптовые продажи является компромиссным вариантом. Такая мера позволит американской компании сохранить свои торговые обороты. Ранее президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов говорил о том, что в России разрабатывают новые стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров. По его словам, площадки будут обязаны оставлять в свободном доступе перечень услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату. Кроме того, у них не будет возможности накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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