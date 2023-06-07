В России стандартизируют работу маркетплейсов

07 июня 2023 в 09:42 Размер текста - 17 +

Стандарты для участников рынка находятся на завершающем этапе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров находятся на финальном этапе разработки. Об этом заявил президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Стандарты для этих участников рынка на завершающем этапе разработки», — сказал Соколов, его слова приводит ТАСС. Там отметили, что в стандартах прописаны обязанности для площадок и продавцов. Как сообщил Соколов, площадки будут обязаны оставлять открытым состав услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату, а также не смогут накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно. Ранее по всей России прошли забастовки работников в пунктах выдачи Wildberries. Поводом послужила обновленная система штрафов, когда с сотрудников могли удерживать до 100% заработной платы. URA.RU приводило сводку о событиях. Роспотребнадзор потребовал от Wildberries соблюдать права клиентов, передает «Национальная служба новостей».

Стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров находятся на финальном этапе разработки. Об этом заявил президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Стандарты для этих участников рынка на завершающем этапе разработки», — сказал Соколов, его слова приводит ТАСС. Там отметили, что в стандартах прописаны обязанности для площадок и продавцов. Как сообщил Соколов, площадки будут обязаны оставлять открытым состав услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату, а также не смогут накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно. Ранее по всей России прошли забастовки работников в пунктах выдачи Wildberries. Поводом послужила обновленная система штрафов, когда с сотрудников могли удерживать до 100% заработной платы. URA.RU приводило сводку о событиях. Роспотребнадзор потребовал от Wildberries соблюдать права клиентов, передает «Национальная служба новостей».