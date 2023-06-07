В России стандартизируют работу маркетплейсов

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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс, покупка в интернете
Стандарты для участников рынка находятся на завершающем этапе Фото:

Стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров находятся на финальном этапе разработки. Об этом заявил президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов.

«Стандарты для этих участников рынка на завершающем этапе разработки», — сказал Соколов, его слова приводит ТАСС. Там отметили, что в стандартах прописаны обязанности для площадок и продавцов.

Как сообщил Соколов, площадки будут обязаны оставлять открытым состав услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату, а также не смогут накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно.

Ранее по всей России прошли забастовки работников в пунктах выдачи Wildberries. Поводом послужила обновленная система штрафов, когда с сотрудников могли удерживать до 100% заработной платы. URA.RU приводило сводку о событиях. Роспотребнадзор потребовал от Wildberries соблюдать права клиентов, передает «Национальная служба новостей».

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Стандарты взаимодействия маркетплейсов и продавцов товаров находятся на финальном этапе разработки. Об этом заявил президент ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. «Стандарты для этих участников рынка на завершающем этапе разработки», — сказал Соколов, его слова приводит ТАСС. Там отметили, что в стандартах прописаны обязанности для площадок и продавцов. Как сообщил Соколов, площадки будут обязаны оставлять открытым состав услуг и размещать детализацию по штрафам. Продавцы же должны будут соблюдать требования по упаковке и возврату, а также не смогут накручивать отзывы и выкупать товар самостоятельно. Ранее по всей России прошли забастовки работников в пунктах выдачи Wildberries. Поводом послужила обновленная система штрафов, когда с сотрудников могли удерживать до 100% заработной платы. URA.RU приводило сводку о событиях. Роспотребнадзор потребовал от Wildberries соблюдать права клиентов, передает «Национальная служба новостей».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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