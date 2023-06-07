Экс-бухгалтер тюменских коммерческих компаний присвоила миллионы рублей

В Тюмени экс-бухгалтера двух организаций будут судить за присвоение 17,7 миллионов рублей

Женщина составляла фиктивные платежные поручения за оказание жилищно-коммунальных услуг Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Бывший бухгалтер двух коммерческих организаций Тюмени присвоила больше 17 миллионов рублей. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области.

«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о присвоении и мошенничестве на сумму более 17,7 млн рублей. Бывший бухгалтер двух коммерческих организаций, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, составляла фиктивные платежные поручения и перечисляла денежные средства со счетов организаций на свои счета», — говорится в сообщении.

Известно, что в ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемой и ее близких родственников на общую сумму около 14,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Ишимский городской суд.