07 июня 2023

Экс-бухгалтер тюменских коммерческих компаний присвоила миллионы рублей

В Тюмени экс-бухгалтера двух организаций будут судить за присвоение 17,7 миллионов рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Женщина составляла фиктивные платежные поручения за оказание жилищно-коммунальных услуг Фото:

Бывший бухгалтер двух коммерческих организаций Тюмени присвоила больше 17 миллионов рублей. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области.

«Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о присвоении и мошенничестве на сумму более 17,7 млн рублей. Бывший бухгалтер двух коммерческих организаций, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, составляла фиктивные платежные поручения и перечисляла денежные средства со счетов организаций на свои счета», — говорится в сообщении.

Известно, что в ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемой и ее близких родственников на общую сумму около 14,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Ишимский городской суд.

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Бывший бухгалтер двух коммерческих организаций Тюмени присвоила больше 17 миллионов рублей. Об этом в telegram-канале сообщает прокуратура Тюменской области. «Прокуратура Тюменской области направила в суд уголовное дело о присвоении и мошенничестве на сумму более 17,7 млн рублей. Бывший бухгалтер двух коммерческих организаций, оказывающих населению услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, составляла фиктивные платежные поручения и перечисляла денежные средства со счетов организаций на свои счета», — говорится в сообщении. Известно, что в ходе следствия наложен арест на недвижимое имущество обвиняемой и ее близких родственников на общую сумму около 14,5 млн рублей. Уголовное дело рассмотрит Ишимский городской суд.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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