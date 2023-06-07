На трассе между Челябинском и Екатеринбургом маршрутка с пассажирами попала в ДТП. Фото

08 июня 2023 в 12:33 Размер текста - 17 +

Прибывшие сотрудники МЧС передали одну пострадавшую пассажирку скорой помощи Фото: Илья Московец © URA.RU На трассе М5 между Челябинском и Екатеринбургом 8 июня столкнулись большегруз и маршрутка с пассажирами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На 75 километре трассы М5 в сторону Екатеринбурга 8 июня произошло ДТП с участием маршрутного такси „Некст“ и грузового автомобиля „Даф“. В маршрутке находились пассажиры», — уточнили в ведомстве. В маршрутном такси ехали 17 человек, в том числе два ребенка. Шестеро уехали на попутках до прибытия сотрудников МЧС. По внешним признакам пострадала женщина, ее увезли на скорой помощи. Сотрудники МЧС работали на месте, чтобы обеспечить безопасность движения на дороге Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Челябинской области

На трассе М5 между Челябинском и Екатеринбургом 8 июня столкнулись большегруз и маршрутка с пассажирами. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. «На 75 километре трассы М5 в сторону Екатеринбурга 8 июня произошло ДТП с участием маршрутного такси „Некст“ и грузового автомобиля „Даф“. В маршрутке находились пассажиры», — уточнили в ведомстве. В маршрутном такси ехали 17 человек, в том числе два ребенка. Шестеро уехали на попутках до прибытия сотрудников МЧС. По внешним признакам пострадала женщина, ее увезли на скорой помощи.