На выставке будет представлено оружие, которое производилось в Перми Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

В Перми готовится к открытию выставка «Оружие Победы», приуроченная к 300-летию города. Часть экспозиции представлена в цехе №5 завода имени Шпагина, еще часть — в музее под открытым небом «Мотовилихинских заводов». Проект «Оружие Победы» является одним из ключевых событий 300-летия города. Открытие выставки посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а министр промышленности региона Алексей Чибисов провел для журналистов экскурсию по выставке.

«Двигатель Д-30Ф6 нам предоставил „Авиадвигатель“, АШ-82 — с кафедры авиадвигателестроения Политехнического университета. То есть нам помогли все наши предприятия оборонно-промышленного комплекса собрать эту выставку, за что мы им очень благодарны», — произнес Чибисов, обходя экспонаты. Также гости выставки смогут увидеть 152- миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б», стреляющую 7-8 раз в минуту. Гаубица производилась на «Мотовилихинских заводах», сейчас используется государствами СНГ, Ираком и Сирией. Всего будет представлено около 400 экспонатов, многие из них покажут публике впервые.

Часть экспозиции «Оружие Победы» можно было увидеть 9 мая. Выставка проходила у Театра-Театра сразу после торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Ранее краевые власти анонсировали, что проект «Оружие Победы» посвящен людям труда и достижениям пермских промышленников. Официальное открытие выставки состоится 11 июня, ее работа продлится до октября.

Гости смогут увидеть оружие, которое производилось на пермских заводах Максим Анфалов

В пространстве «Завод Шпагина» представлены пермские пушки Максим Анфалов