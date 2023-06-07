07 июня 2023

Пермским журналистам показали экспонаты выставки «Оружие победы» к 300-летию города. Фото, видео

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Музей артиллерии Мотовилихинских заводов. Пермь, военная техника, орудие, пушка, царь пушка, музей мотовилихинских заводов
На выставке будет представлено оружие, которое производилось в Перми Фото:

В Перми готовится к открытию выставка «Оружие Победы», приуроченная к 300-летию города. Часть экспозиции представлена в цехе №5 завода имени Шпагина, еще часть — в музее под открытым небом «Мотовилихинских заводов». Проект «Оружие Победы» является одним из ключевых событий 300-летия города. Открытие выставки посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а министр промышленности региона Алексей Чибисов провел для журналистов экскурсию по выставке.

«Двигатель Д-30Ф6 нам предоставил „Авиадвигатель“, АШ-82 — с кафедры авиадвигателестроения Политехнического университета. То есть нам помогли все наши предприятия оборонно-промышленного комплекса собрать эту выставку, за что мы им очень благодарны», — произнес Чибисов, обходя экспонаты. Также гости выставки смогут увидеть 152- миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б», стреляющую 7-8 раз в минуту. Гаубица производилась на «Мотовилихинских заводах», сейчас используется государствами СНГ, Ираком и Сирией. Всего будет представлено около 400 экспонатов, многие из них покажут публике впервые.

Часть экспозиции «Оружие Победы» можно было увидеть 9 мая. Выставка проходила у Театра-Театра сразу после торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Ранее краевые власти анонсировали, что проект «Оружие Победы» посвящен людям труда и достижениям пермских промышленников. Официальное открытие выставки состоится 11 июня, ее работа продлится до октября.

Гости смогут увидеть оружие, которое производилось на пермских заводах
Гости смогут увидеть оружие, которое производилось на пермских заводах
В пространстве «Завод Шпагина» представлены пермские пушки
В пространстве «Завод Шпагина» представлены пермские пушки
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В Перми готовится к открытию выставка «Оружие Победы», приуроченная к 300-летию города. Часть экспозиции представлена в цехе №5 завода имени Шпагина, еще часть — в музее под открытым небом «Мотовилихинских заводов». Проект «Оружие Победы» является одним из ключевых событий 300-летия города. Открытие выставки посетил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, а министр промышленности региона Алексей Чибисов провел для журналистов экскурсию по выставке. «Двигатель Д-30Ф6 нам предоставил „Авиадвигатель“, АШ-82 — с кафедры авиадвигателестроения Политехнического университета. То есть нам помогли все наши предприятия оборонно-промышленного комплекса собрать эту выставку, за что мы им очень благодарны», — произнес Чибисов, обходя экспонаты. Также гости выставки смогут увидеть 152- миллиметровую гаубицу 2А65 «Мста-Б», стреляющую 7-8 раз в минуту. Гаубица производилась на «Мотовилихинских заводах», сейчас используется государствами СНГ, Ираком и Сирией. Всего будет представлено около 400 экспонатов, многие из них покажут публике впервые. Часть экспозиции «Оружие Победы» можно было увидеть 9 мая. Выставка проходила у Театра-Театра сразу после торжественного прохождения войск Пермского гарнизона. Ранее краевые власти анонсировали, что проект «Оружие Победы» посвящен людям труда и достижениям пермских промышленников. Официальное открытие выставки состоится 11 июня, ее работа продлится до октября.
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