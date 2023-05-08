Выставка «Оружие победы» открылась в центре Перми 9 мая. На ней представлена техника, изготовленная пермскими заводами. Это один из проектов к 300-летию Перми.
Посмотреть экспонаты можно рядом с Театром-Театром. Сегодня, 9 мая, на выставке побывали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин, замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов и ряд других статусных чиновников.
Ранее URA.RU сообщало, что на площади перед Органным залом установили модель 45-миллиметровой противотанковой пушки 53-к образца 1943 года. Это один из экспонатов выставки «Оружие победы». Техника принимала участие в параде. В июне выставка будет работать в социокультурно пространстве «Завод Шпагина» и Музее пермской артиллерии.
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