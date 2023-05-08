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В Перми открыли выставку оружия к 300-летию города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Армия, разное, архив. Пермь, бронеавтомобиль тигр, военный парад, армия россии
9 мая выставка работает рядом с Театром-Театром Фото:

Выставка «Оружие победы» открылась в центре Перми 9 мая. На ней представлена техника, изготовленная пермскими заводами. Это один из проектов к 300-летию Перми.

Посмотреть экспонаты можно рядом с Театром-Театром. Сегодня, 9 мая, на выставке побывали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин, замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов и ряд других статусных чиновников.

Ранее URA.RU сообщало, что на площади перед Органным залом установили модель 45-миллиметровой противотанковой пушки 53-к образца 1943 года. Это один из экспонатов выставки «Оружие победы». Техника принимала участие в параде. В июне выставка будет работать в социокультурно пространстве «Завод Шпагина» и Музее пермской артиллерии.

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Выставка «Оружие победы» открылась в центре Перми 9 мая. На ней представлена техника, изготовленная пермскими заводами. Это один из проектов к 300-летию Перми. Посмотреть экспонаты можно рядом с Театром-Театром. Сегодня, 9 мая, на выставке побывали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин, замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов и ряд других статусных чиновников. Ранее URA.RU сообщало, что на площади перед Органным залом установили модель 45-миллиметровой противотанковой пушки 53-к образца 1943 года. Это один из экспонатов выставки «Оружие победы». Техника принимала участие в параде. В июне выставка будет работать в социокультурно пространстве «Завод Шпагина» и Музее пермской артиллерии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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