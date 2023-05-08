В Перми открыли выставку оружия к 300-летию города. Фото

09 мая 2023 в 12:50 Размер текста - 17 +

9 мая выставка работает рядом с Театром-Театром Фото: Сергей Русанов © URA.RU Выставка «Оружие победы» открылась в центре Перми 9 мая. На ней представлена техника, изготовленная пермскими заводами. Это один из проектов к 300-летию Перми. Посмотреть экспонаты можно рядом с Театром-Театром. Сегодня, 9 мая, на выставке побывали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин, замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов и ряд других статусных чиновников. Ранее URA.RU сообщало, что на площади перед Органным залом установили модель 45-миллиметровой противотанковой пушки 53-к образца 1943 года. Это один из экспонатов выставки «Оружие победы». Техника принимала участие в параде. В июне выставка будет работать в социокультурно пространстве «Завод Шпагина» и Музее пермской артиллерии.

Выставка «Оружие победы» открылась в центре Перми 9 мая. На ней представлена техника, изготовленная пермскими заводами. Это один из проектов к 300-летию Перми. Посмотреть экспонаты можно рядом с Театром-Театром. Сегодня, 9 мая, на выставке побывали губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, спикер заксобрания Валерий Сухих, и. о. главы администрации губернатора Александр Смертин, замминистра территориальной безопасности Альберт Марданов и ряд других статусных чиновников. Ранее URA.RU сообщало, что на площади перед Органным залом установили модель 45-миллиметровой противотанковой пушки 53-к образца 1943 года. Это один из экспонатов выставки «Оружие победы». Техника принимала участие в параде. В июне выставка будет работать в социокультурно пространстве «Завод Шпагина» и Музее пермской артиллерии.