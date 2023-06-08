В Екатеринбурге стартовал фестиваль «Денис Мацуев представляет…»

Мацуев пробудет в Екатеринбурге три дня Фото: Илья Московец © URA.RU

Желанный гость лучших залов всего мира, постоянный партнер симфонических оркестров России, Европы, Северной Америки и Азии, пианист Денис Мацуев открыл музыкальный фестиваль «Денис Мацуев представляет…» в Екатеринбурге. Те, кому посчастливилось достать билеты, в течение трех дней, с 8 по 10 июня, смогут наслаждаться классическими произведениями. На торжественном открытии побывал корреспондент URA.RU.

«Я буду играть третий концерт Сергея Рахманинова, первый раз в Екатеринбурге я его исполнил четверть века назад — в 1998 году — сразу после моей победы в конкурсе Чайковского. Не верится в эти цифры», — заявил Мацуев. Он отметил и тот факт, что профессионализм музыкантов в Екатеринбурге ежегодно повышается.

В первый концертный день слушатели смогли услышать произведения русских и зарубежных композиторов: Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Фрица Крейслера. Музицирование не ограничивалось только игрой Мацуева на фортепиано — ему также помогал Уральский молодежный оркестр, который он ранее называл «бриллиантом» и приглашал с собой на выступления в московский зал «Зарядье» и в зал Мариинского театра в Санкт-Петербурге. Также в первом акте выступили юные талантливые школьники.

Сам Мацуев, анонсируя фестиваль, отмечал, что у нового сезона «Денис Мацуев представляет…» есть отличительная черта. Концертная программа состоит из произведений, которые музыкант «дарил» публике разных стран на бис к своим сольным выступлениям. «Завтра будет необычная программа — называется „Бисы Дениса Мацуева“, где очень большой блок посвящен Рахманинову», — сообщил пианист.

Завершится фестиваль 10 июня исполнением джазовых произведений. На сцене с Мацуевым выступят контрабасист Андрей Иванов, перкуссионист Александр Зингер, виолончелист Борислав Струлев, домристка Екатерина Мочалова и саксофонистка Софья Тюрина.

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

Фото: Илья Московец © URA.RU

В зале нет ни единого свободного места Фото: Илья Московец © URA.RU