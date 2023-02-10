Пианист Мацуев выступит со свердловскими музыкантами на лучших сценах России

Мацуев и уральские музыканты исполнят русскую классику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Известный пианист Денис Мацуев пригласил уральских музыкантов выступить в Москве и Санкт-Петербурге вместе с ним. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

«По приглашению пианиста Дениса Мацуева коллектив Свердловской филармонии выступит в зале „Зарядье“ и в концертном зале Мариинского театра», — рассказали представители филармонии. Выступление в Москве пройдет 10 февраля, в Санкт-Петербурге — 11 февраля.

В дуэте с Денисом Мацуевым оркестр исполнит Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, фрагменты из музыки балета Игоря Стравинского «Жар-птица». Также прозвучат симфонические картины «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского и «Волшебное озеро» Анатолия Лядова.

«Уральский молодежный симфонический оркестр готов выходить на самые знаковые площадки России вслед за Уральским академическим филармоническим оркестром — гастроли такого уровня без сомнения поднимают уровень музыкантов», — заявил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. При этом он подчеркнул, что Мацуев называл свердловский оркестр «бриллиантом», и сейчас он является гарантом мастерства уральского коллектива.