Пианист Мацуев выступит со свердловскими музыкантами на лучших сценах России

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Мацуев Денис и Дубровский Борис. Челябинск., мацуев денис
Мацуев и уральские музыканты исполнят русскую классику Фото:

Известный пианист Денис Мацуев пригласил уральских музыкантов выступить в Москве и Санкт-Петербурге вместе с ним. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии.

«По приглашению пианиста Дениса Мацуева коллектив Свердловской филармонии выступит в зале „Зарядье“ и в концертном зале Мариинского театра», — рассказали представители филармонии. Выступление в Москве пройдет 10 февраля, в Санкт-Петербурге — 11 февраля.

В дуэте с Денисом Мацуевым оркестр исполнит Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, фрагменты из музыки балета Игоря Стравинского «Жар-птица». Также прозвучат симфонические картины «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского и «Волшебное озеро» Анатолия Лядова.

«Уральский молодежный симфонический оркестр готов выходить на самые знаковые площадки России вслед за Уральским академическим филармоническим оркестром — гастроли такого уровня без сомнения поднимают уровень музыкантов», — заявил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. При этом он подчеркнул, что Мацуев называл свердловский оркестр «бриллиантом», и сейчас он является гарантом мастерства уральского коллектива.

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Известный пианист Денис Мацуев пригласил уральских музыкантов выступить в Москве и Санкт-Петербурге вместе с ним. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловской филармонии. «По приглашению пианиста Дениса Мацуева коллектив Свердловской филармонии выступит в зале „Зарядье“ и в концертном зале Мариинского театра», — рассказали представители филармонии. Выступление в Москве пройдет 10 февраля, в Санкт-Петербурге — 11 февраля. В дуэте с Денисом Мацуевым оркестр исполнит Третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова, фрагменты из музыки балета Игоря Стравинского «Жар-птица». Также прозвучат симфонические картины «Ночь на Лысой горе» Модеста Мусоргского и «Волшебное озеро» Анатолия Лядова. «Уральский молодежный симфонический оркестр готов выходить на самые знаковые площадки России вслед за Уральским академическим филармоническим оркестром — гастроли такого уровня без сомнения поднимают уровень музыкантов», — заявил директор Свердловской филармонии Александр Колотурский. При этом он подчеркнул, что Мацуев называл свердловский оркестр «бриллиантом», и сейчас он является гарантом мастерства уральского коллектива.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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