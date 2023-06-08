Губернатор Комарова отправила в отставку директора управления автодорог ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление об уходе в отставку директора управления автодорог Сергея Аксенова. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства округа.
«Предлагается прекратить полномочия директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Управление автомобильных дорог“ Аксенова 9 июня 2023 года по собственной инициативе. Возложить временное исполнение обязанностей на первого заместителя директора Юрия Агалакова с 10 июня 2023 года», — указано в распоряжении губернатора.
Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Аксенов в числе прочих креатур экс-директора департамента дорожного хозяйства Константина Гребешка покинет пост вслед за начальником. Увольнение Гребешка источники связывают с проверкой силовиков по подозрению в коррупции.
Ранее URA.RU писало о том, что увольнение Гребешка запустила череду отставок в ведомстве. Сразу несколько его креатур написание об уходе.
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