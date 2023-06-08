08 июня 2023

Губернатор Комарова отправила в отставку директора управления автодорог ХМАО

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ПМЭФ-2021, третий день. Комарова, Николаев. Санкт-Петербург, комарова наталья
Комарова подписала постановление об отставке Аксенова Фото:

Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление об уходе в отставку директора управления автодорог Сергея Аксенова. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства округа.

«Предлагается прекратить полномочия директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Управление автомобильных дорог“ Аксенова 9 июня 2023 года по собственной инициативе. Возложить временное исполнение обязанностей на первого заместителя директора Юрия Агалакова с 10 июня 2023 года», — указано в распоряжении губернатора.

Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Аксенов в числе прочих креатур экс-директора департамента дорожного хозяйства Константина Гребешка покинет пост вслед за начальником. Увольнение Гребешка источники связывают с проверкой силовиков по подозрению в коррупции.

Ранее URA.RU писало о том, что увольнение Гребешка запустила череду отставок в ведомстве. Сразу несколько его креатур написание об уходе.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова подписала постановление об уходе в отставку директора управления автодорог Сергея Аксенова. Распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства округа. «Предлагается прекратить полномочия директора казенного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа — Югры „Управление автомобильных дорог“ Аксенова 9 июня 2023 года по собственной инициативе. Возложить временное исполнение обязанностей на первого заместителя директора Юрия Агалакова с 10 июня 2023 года», — указано в распоряжении губернатора. Ранее инсайдеры URA.RU сообщали, что Аксенов в числе прочих креатур экс-директора департамента дорожного хозяйства Константина Гребешка покинет пост вслед за начальником. Увольнение Гребешка источники связывают с проверкой силовиков по подозрению в коррупции. Ранее URA.RU писало о том, что увольнение Гребешка запустила череду отставок в ведомстве. Сразу несколько его креатур написание об уходе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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