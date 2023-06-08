Шойгу раскрыл, как РФ удалось отбить атаку ВСУ в Запорожской области

Шойгу: ВС РФ отбила наступление ВСУ под Запорожьем с помощью превентивного удара

08 июня 2023 в 17:44 Размер текста - 17 +

Россия предотвратить наступление ВСУ ударом на опережение, заявил Сергей Шойгу Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска отбили попытку наступления украинских боевиков в Запорожской области с помощью своевременного превентивного удара артиллерии, авиации и противотанковых средств. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.

Российские войска отбили попытку наступления украинских боевиков в Запорожской области с помощью своевременного превентивного удара артиллерии, авиации и противотанковых средств. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.