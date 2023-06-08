Шойгу раскрыл, как РФ удалось отбить атаку ВСУ в Запорожской области

Россия предотвратить наступление ВСУ ударом на опережение, заявил Сергей Шойгу
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские войска отбили попытку наступления украинских боевиков в Запорожской области с помощью своевременного превентивного удара артиллерии, авиации и противотанковых средств. Такое заявление сделал глава Минобороны России Сергей Шойгу.
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