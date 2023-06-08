Эколог раскрыл, когда необходима эвакуация при лесных пожарах

Безопасным для населенного пункта считается 100 км от лесного пожара, при 10 км уже необходима эвакуация, поскольку огонь может дойти до людей за один день. Об этом рассказал в беседе с URA.RU эколог Асхат Каюмов.
«Расстояние от пожара измеряется десятками километров. 100 км — это безопасно. Если он в 10 км, людей бы эвакуировать, а не электричество отключать. Это чрезвычайная ситуация. Потому что верховой пожар при хорошем ветре это расстояние за день пройдет легко и придет в населенный пункт. Если 30 км от возгорания, но ветер дует в вашу сторону, хороший сухой лес и нет никаких естественных преград, 2-3 дня — и он пришел. Расстояние перестало быть безопасным, поэтому это зависит не только от километража», — сказал Асхат Каюмов.
Он подчеркнул, что когда пожар близко, лучше принять все меры безопасности. «В первую очередь все зависит от естественных условий: наличие рек, влажных болот, проведены ли пожарные мероприятия, сделали все пожарные разрывы, быстро ли выезжают бригады по тушению. Мы, к сожалению, пока еще не умеем управлять пожарными. Пока они рулят, а мы только ухитряемся как-то отбиваться», — отметил эксперт.
В июле—августе в России ожидается вторая волна лесных пожаров по стране, которые происходят каждый год из-за погодных условий, рассказал председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин. По словам начальника Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгения Писаревского, с помощью портала «Госуслуги» россиян начнут информировать о пожароопасной обстановке с указанием всех запретов, введенных в регионе.
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