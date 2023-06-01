Рослесхоз анонсировал изменения в борьбе с лесными пожарами в России

Рослесхоз: россиян начнут предупреждать о пожарах через Госуслуги

01 июня 2023 в 20:22 Размер текста - 17 +

Россиянам начнут присылать актуальную информацию по противопожарному режиму через Госуслуги Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 С помощью портала «Госуслуги» россиян начнут информировать о пожароопасной обстановке с указанием всех запретов, введенных в регионе. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. «В целях выявления нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах во всех регионах страны проводятся профилактические мероприятия, в том числе рейды. Их проводят лесные инспектора, сотрудники полиции и МЧС. Если говорить о дополнительном информировании граждан, то в ближайшее время на портале Госуслуг планируется запустить оповещение о пожароопасной обстановке. При этом, отмечу, в некоторых случаях может вводиться запрет на посещение лесов, это необходимо для защиты их жизни и здоровья. Информирование через Госуслуги станет важным дополнением к уже имеющейся системе оповещения населения, действующей на региональном уровне», — сообщил Евгений Писаревский. Собеседник агентства рассказал также про сложности, с которыми сейчас сталкиваются оперативные службы при тушении пожаров. «Что касается сложностей оперативной ликвидации лесных пожаров, то ход тушения может осложняться погодными условиями (отсутствие осадков, сильный ветер), а также труднодоступностью некоторых территорий. Сегодня скорость ликвидации пожаров в первые сутки составляет 86%. Если регионы не справляются с ликвидацией огня в лесу, то они могут запросить у Рослесхоза помощь. Им будут направлены дополнительные силы и средства для стабилизации лесопожарной обстановки. В рамках межрегионального маневрирования привлекаются силы и средства как регионального, так и федерального резерва. Также в помощь регионам могут быть направлены опытные руководители тушения лесных пожаров», — отметил начальник управления. Ранее в разговоре с URA.RU председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин предупредил о второй волне лесных пожаров в России, которая придется на июль—август. В Минприроды рассказали, по какому принципу их будут тушить: в первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, Авиалесоохрана, МЧС РФ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

С помощью портала «Госуслуги» россиян начнут информировать о пожароопасной обстановке с указанием всех запретов, введенных в регионе. Об этом в разговоре с URA.RU рассказал начальник Управления охраны лесов от пожаров Рослесхоза Евгений Писаревский. «В целях выявления нарушений гражданами правил пожарной безопасности в лесах во всех регионах страны проводятся профилактические мероприятия, в том числе рейды. Их проводят лесные инспектора, сотрудники полиции и МЧС. Если говорить о дополнительном информировании граждан, то в ближайшее время на портале Госуслуг планируется запустить оповещение о пожароопасной обстановке. При этом, отмечу, в некоторых случаях может вводиться запрет на посещение лесов, это необходимо для защиты их жизни и здоровья. Информирование через Госуслуги станет важным дополнением к уже имеющейся системе оповещения населения, действующей на региональном уровне», — сообщил Евгений Писаревский. Собеседник агентства рассказал также про сложности, с которыми сейчас сталкиваются оперативные службы при тушении пожаров. «Что касается сложностей оперативной ликвидации лесных пожаров, то ход тушения может осложняться погодными условиями (отсутствие осадков, сильный ветер), а также труднодоступностью некоторых территорий. Сегодня скорость ликвидации пожаров в первые сутки составляет 86%. Если регионы не справляются с ликвидацией огня в лесу, то они могут запросить у Рослесхоза помощь. Им будут направлены дополнительные силы и средства для стабилизации лесопожарной обстановки. В рамках межрегионального маневрирования привлекаются силы и средства как регионального, так и федерального резерва. Также в помощь регионам могут быть направлены опытные руководители тушения лесных пожаров», — отметил начальник управления. Ранее в разговоре с URA.RU председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин предупредил о второй волне лесных пожаров в России, которая придется на июль—август. В Минприроды рассказали, по какому принципу их будут тушить: в первые 24 часа подключается муниципальный уровень, далее региональный, свыше 74 часов — федеральный, Авиалесоохрана, МЧС РФ.