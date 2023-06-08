Полковник раскрыл, как ВСУ могут заразить опасными болезнями российских военных

Полковник Кнутов предупредил об опасности дронов ВСУ с биологическим оружием

09 июня 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Мини-дроны ВСУ используют для разведки в городской черте, отметил Юрий Кнутов Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Маленькие разведывательные дроны, которые можно уместить в ладонь, типа «Шершней», могут переносить биологическое оружие. Так ВСУ могут занести на российские позиции смертельно-опасные болезни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Подобного рода дроны — это чисто разведывательные разработки. Они применяются непосредственно в городской черте, в районе ведения боевых действий. То есть вот сейчас, когда мы освобождали Артемовск (Бахмут — прим. URA.RU), там шли бои за жилые дома, соответственно гораздо проще штурмовать какую-то квартиру, если есть возможность понять, занята она противником или нет. Определить это можно как раз с помощью таких дронов-„шершней“. Ты поднимаешься на лестничную площадку, или находишься этажом ниже, запускаешь его, он влетает в окно, может осмотреться, принять соответствующий вывод, куда дальше двигаться. Если там противник, то подготовиться и уничтожить его. Естественно, можно занести с помощью маленьких дронов какую-то смертельно-опасную болезнь на позиции противника и заразить очередное количество военнослужащих с таким расчетом, что это потом приведет к серьезным заболеваниям», — объяснил Юрий Кнутов. По словам полковника в отставке, бороться с такими дронами достаточно сложно. «Если говорить о способах борьбы, то это достаточно сложно. Носить с собой антидроновое ружье из-за такого мини-дрона нет смысла, хотя при определенных навыках его можно применять. Из-за того, что оно будет излучать на близком расстоянии достаточно мощный сигнал. Хотя такие дроны типа „шершней“ имеют очень высокую маневренность. На данном этапе эффективных способов борьбы с ними нет. Они не очень пока востребованы в силу того, что таких дронов не так много», — подчеркнул Кнутов. Ранее telegram-канал «Старше Эдды» сообщил, что в ходе захвата группы националистов под Новой Таволжанкой (село в Шебекинском районе Белгородской области) российской армии удалось взять в арсенал малоразмерные британские дроны вертолетного типа, известные как «Черный шершень». Они умещаются в ладонь, длина — 100 миллиметров, вес — 16 грамм. Предназначены они для скрытной разведки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Маленькие разведывательные дроны, которые можно уместить в ладонь, типа «Шершней», могут переносить биологическое оружие. Так ВСУ могут занести на российские позиции смертельно-опасные болезни. Об этом в беседе с URA.RU рассказал директор Музея войск ПВО, военный историк, полковник в отставке Юрий Кнутов. «Подобного рода дроны — это чисто разведывательные разработки. Они применяются непосредственно в городской черте, в районе ведения боевых действий. То есть вот сейчас, когда мы освобождали Артемовск (Бахмут — прим. URA.RU), там шли бои за жилые дома, соответственно гораздо проще штурмовать какую-то квартиру, если есть возможность понять, занята она противником или нет. Определить это можно как раз с помощью таких дронов-„шершней“. Ты поднимаешься на лестничную площадку, или находишься этажом ниже, запускаешь его, он влетает в окно, может осмотреться, принять соответствующий вывод, куда дальше двигаться. Если там противник, то подготовиться и уничтожить его. Естественно, можно занести с помощью маленьких дронов какую-то смертельно-опасную болезнь на позиции противника и заразить очередное количество военнослужащих с таким расчетом, что это потом приведет к серьезным заболеваниям», — объяснил Юрий Кнутов. По словам полковника в отставке, бороться с такими дронами достаточно сложно. «Если говорить о способах борьбы, то это достаточно сложно. Носить с собой антидроновое ружье из-за такого мини-дрона нет смысла, хотя при определенных навыках его можно применять. Из-за того, что оно будет излучать на близком расстоянии достаточно мощный сигнал. Хотя такие дроны типа „шершней“ имеют очень высокую маневренность. На данном этапе эффективных способов борьбы с ними нет. Они не очень пока востребованы в силу того, что таких дронов не так много», — подчеркнул Кнутов. Ранее telegram-канал «Старше Эдды» сообщил, что в ходе захвата группы националистов под Новой Таволжанкой (село в Шебекинском районе Белгородской области) российской армии удалось взять в арсенал малоразмерные британские дроны вертолетного типа, известные как «Черный шершень». Они умещаются в ладонь, длина — 100 миллиметров, вес — 16 грамм. Предназначены они для скрытной разведки.