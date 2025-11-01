В МИД оценили поставки Tomahawk Украине

Мария Захарова прокомментировала возможные поставки ракет «Томагавк» Украине Фото: Роман Наумов © URA.RU

Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала возможные поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине. Она заявила, что милитаризация не поможет урегулированию конфликта.

«Очевидно и доказано и нынешней ситуацией, и в целом, что с милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому», — сказала Захарова журналистам, передает РИА Новости. Дипломат подчеркнула бесперспективность дальнейшей эскалации.

Поводом для комментария стала информация телеканала CNN о том, что Пентагон одобрил передачу крылатых ракет Tomahawk Украине. Решение пока не получило окончательного подтверждения.

Захарова четко обозначила, что поставки новых видов вооружений лишь отдаляют перспективу мирного урегулирования. Российская сторона последовательно выступает против милитаризации конфликта.