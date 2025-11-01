В МИД оценили поставки Tomahawk Украине
Мария Захарова прокомментировала возможные поставки ракет «Томагавк» Украине
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Официальный представитель МИД России Мария Захарова резко прокомментировала возможные поставки американских крылатых ракет «Томагавк» Украине. Она заявила, что милитаризация не поможет урегулированию конфликта.
«Очевидно и доказано и нынешней ситуацией, и в целом, что с милитаризацией и поставками вооружения, особенно террористическому режиму, никакого урегулирования не видать никому», — сказала Захарова журналистам, передает РИА Новости. Дипломат подчеркнула бесперспективность дальнейшей эскалации.
Поводом для комментария стала информация телеканала CNN о том, что Пентагон одобрил передачу крылатых ракет Tomahawk Украине. Решение пока не получило окончательного подтверждения.
Захарова четко обозначила, что поставки новых видов вооружений лишь отдаляют перспективу мирного урегулирования. Российская сторона последовательно выступает против милитаризации конфликта.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров связывал обсуждение возможных поставок Tomahawk Украине с давлением европейских стран на Вашингтон, подчеркивая, что Москва неоднократно предупреждала о том, что западные поставки оружия Киеву препятствуют мирному урегулированию конфликта. В Кремле отмечали, что применение ракет Tomahawk невозможно без прямого участия американских военных специалистов, а президент Владимир Путин четко обозначил последствия таких поставок для российско-американских отношений.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.