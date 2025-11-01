Логотип РИА URA.RU
Редактор Bild отказался ехать на фронт даже после приглашения Первого канала

01 ноября 2025 в 20:42
Немецкий журналист исказил письмо Первого канала о поездке в зону СВО

Немецкий журналист исказил письмо Первого канала о поездке в зону СВО

Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке исказил смысл обращения Первого канала о возможности посещения зоны боевых действий. Об этом заявил телеведущий Руслан Осташко в эфире программы «Время покажет».

«Мы отправили вопрос один очень простой: поедет ли конкретно Юлиан Репке в Купянск и Красноармейск. Мы не приглашали. Первый канал не приглашал его в зону боевых действий», — пояснил Осташко. Он подчеркнул, что Репке представил журналистский запрос как официальное приглашение.

Телеканал направил западным журналистам вопросы о готовности посетить районы, где заблокированы украинские военные. Репке опубликовал в соцсети X обрезанный скриншот письма, создав ложное впечатление о характере обращения.

Инцидент произошел на фоне инициативы президента Путина по допуску иностранных журналистов в районы блокирования украинских войск в Красноармейске, Димитрове и Купянске. Минобороны РФ сообщило, что российские войска готовы временно прекратить боевые действия на пять-шесть часов для обеспечения доступа представителей зарубежных СМИ к этим территориям.

