Немецкий журналист издания Bild Юлиан Репке исказил смысл обращения Первого канала о возможности посещения зоны боевых действий. Об этом заявил телеведущий Руслан Осташко в эфире программы «Время покажет».

«Мы отправили вопрос один очень простой: поедет ли конкретно Юлиан Репке в Купянск и Красноармейск. Мы не приглашали. Первый канал не приглашал его в зону боевых действий», — пояснил Осташко. Он подчеркнул, что Репке представил журналистский запрос как официальное приглашение.

Телеканал направил западным журналистам вопросы о готовности посетить районы, где заблокированы украинские военные. Репке опубликовал в соцсети X обрезанный скриншот письма, создав ложное впечатление о характере обращения.

