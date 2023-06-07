Курганцы пожаловались на ремонт дороги до святилища Савин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Курганской области пожаловались на ремонт объездной дороги, которая ведет до святилища Савин в Белозерском округе. По их словам, большая часть дороги засыпана очень крупной щебенкой. по которой сложно ехать. Об этом URA.RU сообщили очевидцы. Ранее губернатор Шумков заявлял, что власти строят дороги из щебня для экономии бюджета.

«Вот так власти отремонтировали объездную дорогу до святилища Савин. Вместо асфальта насыпали щебенки. Хотя больше похоже на какие-то булыжники. Если бы осталась старая дорога, то было бы гораздо лучше», — пожаловались курганцы. Также они предоставили видео с отремонтированной щебнем дорогой.

URA.RU направило запрос в департамент информационной и внутренней политики Курганской области,чтобы выяснить будут ли на данной дороге делать асфальт или оставят щебеночное покрытие. На момент публикации ответ от пресс-службы правительства региона не поступил.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области жители взбунтовались против ноу-хау властей. Они раскритиковали ремонт дороги щебнем. По их словам, щебенка «утонет» в песчаном грунте. После жалоб курганцев местные власти ответили, что такой ремонт не вызовет никаких негативных последствий. Губернатор Шумков заявлял, что ремонт дорог щебнем дешевле в пять-семь раз, чем асфальт. В 2023 году щебенение в Курганской области планируют сделать на дорогах общей протяженностью 100 км.