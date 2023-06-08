Сын бывшего курганского депутата перешел в клуб КХЛ

Сын бывшего курганского депутата Сергея Руденко подписал контракт с ХК «Сочи» Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Сын бывшего депутата Курганской городской думы Сергея Руденко Артем подписал двухсторонний контракт с хоккейным клубом «Сочи», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом экс-депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Гордость не знает границ», — прокомментировал Руденко запись хоккейного клуба «Тюменский Легион», за который его сын выступал. Также бывший депутат из Кургана поблагодарил тренерский штаб тюменской команды за работу с Артемом.

На официальном сайте хоккейного клуба «Тюменский Легион» указано, что защитник Артем Руденко подписал с командой двустороннее соглашение. Хоккеист может играть как в клубе КХЛ, так и в молодежной команде «Капитан».

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Сергей Руденко досрочно сложил полномочия депутата гордумы. Тогда он сообщал, что это решение связано с переездом и переходом на новую работу.