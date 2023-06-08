08 июня 2023

Сын бывшего курганского депутата перешел в клуб КХЛ

© Служба новостей «URA.RU»
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Сын бывшего курганского депутата Сергея Руденко подписал контракт с ХК «Сочи» Фото:

Сын бывшего депутата Курганской городской думы Сергея Руденко Артем подписал двухсторонний контракт с хоккейным клубом «Сочи», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом экс-депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Гордость не знает границ», — прокомментировал Руденко запись хоккейного клуба «Тюменский Легион», за который его сын выступал. Также бывший депутат из Кургана поблагодарил тренерский штаб тюменской команды за работу с Артемом.

На официальном сайте хоккейного клуба «Тюменский Легион» указано, что защитник Артем Руденко подписал с командой двустороннее соглашение. Хоккеист может играть как в клубе КХЛ, так и в молодежной команде «Капитан».

Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Сергей Руденко досрочно сложил полномочия депутата гордумы. Тогда он сообщал, что это решение связано с переездом и переходом на новую работу.

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Сын бывшего депутата Курганской городской думы Сергея Руденко Артем подписал двухсторонний контракт с хоккейным клубом «Сочи», который выступает в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Об этом экс-депутат сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте». «Гордость не знает границ», — прокомментировал Руденко запись хоккейного клуба «Тюменский Легион», за который его сын выступал. Также бывший депутат из Кургана поблагодарил тренерский штаб тюменской команды за работу с Артемом. На официальном сайте хоккейного клуба «Тюменский Легион» указано, что защитник Артем Руденко подписал с командой двустороннее соглашение. Хоккеист может играть как в клубе КХЛ, так и в молодежной команде «Капитан». Ранее URA.RU писало, что в 2021 году Сергей Руденко досрочно сложил полномочия депутата гордумы. Тогда он сообщал, что это решение связано с переездом и переходом на новую работу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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