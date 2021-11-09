Курганского депутата лишили мандата

Сергей Руденко больше не является депутатом Курганской городской думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганская городская дума досрочно прекратила полномочия депутата Сергея Руденко. Решение об этом принято 10 ноября на внеочередном заседании городского парламента, передает корреспондент URA.RU.

«Коллеги, Сергей Викторович всех нас оповестил о своем желании, причины объяснил, в связи с чем он пошел на этот шаг. Он попросил рассмотреть этот вопрос без его присутствия», — заявил на заседании председатель городской думы Игорь Прозоров. Депутаты единогласно поддержали отставку Руденко.

Руденко избран депутатом городской думы по одномандатному избирательному округу №1. В конце октября он написал заявление о досрочном сложении полномочий. Сам Руденко заявлял URA.RU, что переезжает в Москву, так как его приняли на новую работу, которую нельзя совмещать с депутатской деятельностью.

Ранее по требованию прокуратуры из-за нарушения антикоррупционного законодательства мандатов депутатов гордумы лишили Сергея Бардина и Романа Кайгородова. В конце сентября в отставку по собственному желанию из думы ушла Елена Якушева. Источники из политических кругов считают причиной частых отставок выборы главы Кургана в июле. Елену Ситникову, согласованную властями, избрали только со второго раза. Часть депутатов в первый раз проголосовали за своего коллегу Романа Сергеечева, который уже также сдал мандат.

Сергей Руденко на заседание не пришел. Его отставку поддержали единогласно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU