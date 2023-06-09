Путин: ВСУ начали обещанное наступление

09 июня 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

ВСУ не достигли поставленных целей, заявил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Можно точно сказать, что украинское наступление началось, <…> их войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству наших солдат, правильной организации войск », — сказал Путин в рамках общения с журналистами, по итогам заседания совета глав правительств содружества независимых государств. Он констатировал, что все попытки контрнаступления Киева оказались безуспешными. Однако, по его словам, наступательный потенциал украинцев еще сохраняется. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Киев начал контрнаступление против России. На сторону Украины привлекли специализированные ударные подразделения, которые вооружены западным оружием и обучены тактике военных НАТО, передает «телеканал 360».

Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Можно точно сказать, что украинское наступление началось, <…> их войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству наших солдат, правильной организации войск », — сказал Путин в рамках общения с журналистами, по итогам заседания совета глав правительств содружества независимых государств. Он констатировал, что все попытки контрнаступления Киева оказались безуспешными. Однако, по его словам, наступательный потенциал украинцев еще сохраняется. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Киев начал контрнаступление против России. На сторону Украины привлекли специализированные ударные подразделения, которые вооружены западным оружием и обучены тактике военных НАТО, передает «телеканал 360».