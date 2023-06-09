Путин: ВСУ начали обещанное наступление

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин в Астане. Астана, путин владимир
ВСУ не достигли поставленных целей, заявил Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Можно точно сказать, что украинское наступление началось, <…> их войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству наших солдат, правильной организации войск », — сказал Путин в рамках общения с журналистами, по итогам заседания совета глав правительств содружества независимых государств. Он констатировал, что все попытки контрнаступления Киева оказались безуспешными. Однако, по его словам, наступательный потенциал украинцев еще сохраняется.

Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Киев начал контрнаступление против России. На сторону Украины привлекли специализированные ударные подразделения, которые вооружены западным оружием и обучены тактике военных НАТО, передает «телеканал 360».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин. «Можно точно сказать, что украинское наступление началось, <…> их войска ни на одном участке не достигли поставленных целей благодаря мужеству наших солдат, правильной организации войск », — сказал Путин в рамках общения с журналистами, по итогам заседания совета глав правительств содружества независимых государств. Он констатировал, что все попытки контрнаступления Киева оказались безуспешными. Однако, по его словам, наступательный потенциал украинцев еще сохраняется. Президент России Владимир Путин 24 февраля выступил с экстренным обращением к россиянам. В своей речи он признал необходимость провести спецоперацию на Украине. Киев начал контрнаступление против России. На сторону Украины привлекли специализированные ударные подразделения, которые вооружены западным оружием и обучены тактике военных НАТО, передает «телеканал 360».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...