Юрист Бондаренко предупредила россиян об опасности попасть в тюрьму из-за пожара

10 июня 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Уголовная ответственность грозит тем, из-за кого пожар уничтожит чужое имущество Фото: Денис Моргунов © URA.RU Если из-за поджога тополиного пуха или сухой травы огонь дойдет до жилых домов или пострадают люди, человеку грозит уголовная ответственность. Об этом в беседе с URA.RU заявила член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко. «За игры с огнем в отношении тополиного пуха можно поплатиться не только рублем, но и свободой. Законодательством РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в виде штрафа — для граждан он составляет от 5 до 15 тысяч рублей. А если при этом от пожара пострадают люди либо сгорит чужое имущество, отвечать придется уже по статье уголовного кодекса», — сказала Бондаренко. При этом, как отметил в разговоре с корреспондентом агентства адвокат, председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев, наказание грозит и за умышленное поджигание, и за неумышленное. «Если требования пожарной безопасности нарушены в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение штрафа на граждан от 10 до 20 тысяч. Ответственность по этой статье наступает как за умышленные, так и за неосторожные правонарушения. Доказательства: видео, свидетели, признательные показания», — предупредил адвокат. Для россиян ответственность за лесные пожары увеличилась в 2022 году, заявляли URA.RU в Минприроды. Для граждан штрафы выросли в среднем в 10 раз. Это является одной из мер по их сокращению на территории РФ. Однако, как уточнил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, вычислить виновного довольно сложно, потому что пожар уничтожает все «улики». Для того, чтобы расследование проходило эффективно, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил увеличить число лесничих. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Если из-за поджога тополиного пуха или сухой травы огонь дойдет до жилых домов или пострадают люди, человеку грозит уголовная ответственность. Об этом в беседе с URA.RU заявила член Ассоциации юристов России Валентина Бондаренко. «За игры с огнем в отношении тополиного пуха можно поплатиться не только рублем, но и свободой. Законодательством РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в виде штрафа — для граждан он составляет от 5 до 15 тысяч рублей. А если при этом от пожара пострадают люди либо сгорит чужое имущество, отвечать придется уже по статье уголовного кодекса», — сказала Бондаренко. При этом, как отметил в разговоре с корреспондентом агентства адвокат, председатель коллегии адвокатов «Загоруйко, Берсенев и партнеры» Евгений Берсенев, наказание грозит и за умышленное поджигание, и за неумышленное. «Если требования пожарной безопасности нарушены в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение штрафа на граждан от 10 до 20 тысяч. Ответственность по этой статье наступает как за умышленные, так и за неосторожные правонарушения. Доказательства: видео, свидетели, признательные показания», — предупредил адвокат. Для россиян ответственность за лесные пожары увеличилась в 2022 году, заявляли URA.RU в Минприроды. Для граждан штрафы выросли в среднем в 10 раз. Это является одной из мер по их сокращению на территории РФ. Однако, как уточнил первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев, вычислить виновного довольно сложно, потому что пожар уничтожает все «улики». Для того, чтобы расследование проходило эффективно, первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил увеличить число лесничих.