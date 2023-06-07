07 июня 2023

Депутат Госдумы объяснил, почему МЧС не всегда выявляет причины лесных пожаров

Депутат Госдумы Валеев анонсировал цифровизацию лесов
© Служба новостей «URA.RU»
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Смог в мкр Солнечный и работа МЧС России на горящем торфяннике. Екатеринбург, мчс, тушение лесных пожаров, природный пожар
Выявлением причин лесных пожаров занимается пожарная инспекция МЧС, напомнил Эрнест Валеев Фото:
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Лесные пожары в России 2023

МЧС сложно устанавливать настоящие причины лесных пожаров. Это связано с тем, что пожар уничтожает все следы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев.

«Дознанием занимается структура МЧС — пожарная инспекция. По тем материалам, которые я видел, понятно, что не всегда точно удается установить причину по вполне объективным факторам. Пожар уничтожает все следы. Уничтожает иногда те, по которым можно установить причину. Однако тут в другом проблема. Человеческий фактор достаточно легко установить, а виновных бывает сложно. Если только за руку не поймали с поличным. Сейчас, конечно, оснащают [леса] системами слежения, цифровизация идет, но этот процесс достаточно сложный и медленный, дорогой при наших пространствах», — объяснил Валеев.

Депутат Госдумы напомнил, что МЧС подключается к проблеме лесных пожаров, когда ситуация начинает касаться населенных пунктов и предприятий. «У нас есть Федеральная противопожарная служба (ФПС) и субъектная. У каждого есть полномочия. МЧС занимается пожарами, только когда это касается населенных пунктов и производственных предприятий. Все, что мы называем природными пожарами, то, что связано с лесами, это вопросы Рослесхоза. У них есть специальные структуры: воздушная, наземная охрана. Когда природные пожары начинают угрожать населенным пунктам, тогда подключается МЧС», — подчеркнул Валеев.

Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО сообщили, что в Красноселькупском и Пуровском районах действует четыре природных пожара, общая площадь возгорания составляет 173 гектара. Накануне было ликвидировано 16 лесных пожаров в Челябинской области, общей площадью 164,3 гектара. В беседе с URA.RU председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин отметил, что традиционная вторая волна лесных в стране ожидается в июле—августе. Причиной их является природный фактор. Весной лесные возгорания происходят чаще всего из-за человека. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил увеличить число лесничих, которые бы помогали правоохранительным органам грамотно устанавливать причину лесного возгорания.

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МЧС сложно устанавливать настоящие причины лесных пожаров. Это связано с тем, что пожар уничтожает все следы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Дознанием занимается структура МЧС — пожарная инспекция. По тем материалам, которые я видел, понятно, что не всегда точно удается установить причину по вполне объективным факторам. Пожар уничтожает все следы. Уничтожает иногда те, по которым можно установить причину. Однако тут в другом проблема. Человеческий фактор достаточно легко установить, а виновных бывает сложно. Если только за руку не поймали с поличным. Сейчас, конечно, оснащают [леса] системами слежения, цифровизация идет, но этот процесс достаточно сложный и медленный, дорогой при наших пространствах», — объяснил Валеев. Депутат Госдумы напомнил, что МЧС подключается к проблеме лесных пожаров, когда ситуация начинает касаться населенных пунктов и предприятий. «У нас есть Федеральная противопожарная служба (ФПС) и субъектная. У каждого есть полномочия. МЧС занимается пожарами, только когда это касается населенных пунктов и производственных предприятий. Все, что мы называем природными пожарами, то, что связано с лесами, это вопросы Рослесхоза. У них есть специальные структуры: воздушная, наземная охрана. Когда природные пожары начинают угрожать населенным пунктам, тогда подключается МЧС», — подчеркнул Валеев. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО сообщили, что в Красноселькупском и Пуровском районах действует четыре природных пожара, общая площадь возгорания составляет 173 гектара. Накануне было ликвидировано 16 лесных пожаров в Челябинской области, общей площадью 164,3 гектара. В беседе с URA.RU председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин отметил, что традиционная вторая волна лесных в стране ожидается в июле—августе. Причиной их является природный фактор. Весной лесные возгорания происходят чаще всего из-за человека. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил увеличить число лесничих, которые бы помогали правоохранительным органам грамотно устанавливать причину лесного возгорания.
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