Депутат Госдумы объяснил, почему МЧС не всегда выявляет причины лесных пожаров

Депутат Госдумы Валеев анонсировал цифровизацию лесов

08 июня 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Выявлением причин лесных пожаров занимается пожарная инспекция МЧС, напомнил Эрнест Валеев Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Лесные пожары в России 2023 МЧС сложно устанавливать настоящие причины лесных пожаров. Это связано с тем, что пожар уничтожает все следы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Дознанием занимается структура МЧС — пожарная инспекция. По тем материалам, которые я видел, понятно, что не всегда точно удается установить причину по вполне объективным факторам. Пожар уничтожает все следы. Уничтожает иногда те, по которым можно установить причину. Однако тут в другом проблема. Человеческий фактор достаточно легко установить, а виновных бывает сложно. Если только за руку не поймали с поличным. Сейчас, конечно, оснащают [леса] системами слежения, цифровизация идет, но этот процесс достаточно сложный и медленный, дорогой при наших пространствах», — объяснил Валеев. Депутат Госдумы напомнил, что МЧС подключается к проблеме лесных пожаров, когда ситуация начинает касаться населенных пунктов и предприятий. «У нас есть Федеральная противопожарная служба (ФПС) и субъектная. У каждого есть полномочия. МЧС занимается пожарами, только когда это касается населенных пунктов и производственных предприятий. Все, что мы называем природными пожарами, то, что связано с лесами, это вопросы Рослесхоза. У них есть специальные структуры: воздушная, наземная охрана. Когда природные пожары начинают угрожать населенным пунктам, тогда подключается МЧС», — подчеркнул Валеев. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО сообщили, что в Красноселькупском и Пуровском районах действует четыре природных пожара, общая площадь возгорания составляет 173 гектара. Накануне было ликвидировано 16 лесных пожаров в Челябинской области, общей площадью 164,3 гектара. В беседе с URA.RU председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин отметил, что традиционная вторая волна лесных в стране ожидается в июле—августе. Причиной их является природный фактор. Весной лесные возгорания происходят чаще всего из-за человека. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил увеличить число лесничих, которые бы помогали правоохранительным органам грамотно устанавливать причину лесного возгорания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

МЧС сложно устанавливать настоящие причины лесных пожаров. Это связано с тем, что пожар уничтожает все следы. Об этом в беседе с URA.RU рассказал первый зампредседателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев. «Дознанием занимается структура МЧС — пожарная инспекция. По тем материалам, которые я видел, понятно, что не всегда точно удается установить причину по вполне объективным факторам. Пожар уничтожает все следы. Уничтожает иногда те, по которым можно установить причину. Однако тут в другом проблема. Человеческий фактор достаточно легко установить, а виновных бывает сложно. Если только за руку не поймали с поличным. Сейчас, конечно, оснащают [леса] системами слежения, цифровизация идет, но этот процесс достаточно сложный и медленный, дорогой при наших пространствах», — объяснил Валеев. Депутат Госдумы напомнил, что МЧС подключается к проблеме лесных пожаров, когда ситуация начинает касаться населенных пунктов и предприятий. «У нас есть Федеральная противопожарная служба (ФПС) и субъектная. У каждого есть полномочия. МЧС занимается пожарами, только когда это касается населенных пунктов и производственных предприятий. Все, что мы называем природными пожарами, то, что связано с лесами, это вопросы Рослесхоза. У них есть специальные структуры: воздушная, наземная охрана. Когда природные пожары начинают угрожать населенным пунктам, тогда подключается МЧС», — подчеркнул Валеев. Ранее в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО сообщили, что в Красноселькупском и Пуровском районах действует четыре природных пожара, общая площадь возгорания составляет 173 гектара. Накануне было ликвидировано 16 лесных пожаров в Челябинской области, общей площадью 164,3 гектара. В беседе с URA.RU председатель Общественного совета при Минприроды РФ Александр Закондырин отметил, что традиционная вторая волна лесных в стране ожидается в июле—августе. Причиной их является природный фактор. Весной лесные возгорания происходят чаще всего из-за человека. Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов предложил увеличить число лесничих, которые бы помогали правоохранительным органам грамотно устанавливать причину лесного возгорания.