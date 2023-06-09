Рогов: российские бойцы отражают новую попытку наступления ВСУ 10 июня 2023 в 04:38 Размер текста - 17 + Российские воины отражают наступление ВСУ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские бойцы снова отражают попытку наступления украинских войск в Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — цитируют РИА Новости слова Рогова. Рогов подчеркнул, что выдвижению украинских войск предшествовал обстрел российских позиций из тяжелых видов вооружения. Противник начал переброску бронетехники и живой силы, как отмечает издание, на линию боевого соприкосновения для нового штурма. Бои ожидаются, по словам Рогова, в районе населенного пункта Работино Ореховского района Запорожской области. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Как сообщало Минобороны России, украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях. Российские бойцы снова отражают попытку наступления украинских войск в Запорожской области. Об этом заявил глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. «Боевики ВСУ пошли в очередное ночное наступление. Наши воины встречают их с характерным горячим и шквальным русским гостеприимством», — цитируют РИА Новости слова Рогова. Рогов подчеркнул, что выдвижению украинских войск предшествовал обстрел российских позиций из тяжелых видов вооружения. Противник начал переброску бронетехники и живой силы, как отмечает издание, на линию боевого соприкосновения для нового штурма. Бои ожидаются, по словам Рогова, в районе населенного пункта Работино Ореховского района Запорожской области. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы Украины начали масштабное контрнаступление, однако не достигли поставленных целей. Как сообщало Минобороны России, украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям