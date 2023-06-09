Минобороны РФ раскрыло подробности наступления ВСУ

МО РФ: ВСУ пытались прорвать оборону на трех направлениях
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
ВСУ вновь предприняли несколько попыток прорыва российской обороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.

«На донецком направлении отражены шесть атак подразделений ВСУ. Вклинений в российскую оборону не допущено», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга.

Также на запорожском направлении было отражено две попытки атаки украинской армии. Кроме того, ВСУ предприняли четыре неудачные попытки при атаке в районе Временского выступа. Наступление было отражено и на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве.

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Украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России. «На донецком направлении отражены шесть атак подразделений ВСУ. Вклинений в российскую оборону не допущено», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Также на запорожском направлении было отражено две попытки атаки украинской армии. Кроме того, ВСУ предприняли четыре неудачные попытки при атаке в районе Временского выступа. Наступление было отражено и на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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