Минобороны РФ раскрыло подробности наступления ВСУ

ВСУ вновь предприняли несколько попыток прорыва российской обороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России.
«На донецком направлении отражены шесть атак подразделений ВСУ. Вклинений в российскую оборону не допущено», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга.
Также на запорожском направлении было отражено две попытки атаки украинской армии. Кроме того, ВСУ предприняли четыре неудачные попытки при атаке в районе Временского выступа. Наступление было отражено и на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!