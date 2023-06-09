Минобороны РФ раскрыло подробности наступления ВСУ

МО РФ: ВСУ пытались прорвать оборону на трех направлениях

09 июня 2023 в 16:19 Размер текста - 17 +

ВСУ вновь предприняли несколько попыток прорыва российской обороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России. «На донецком направлении отражены шесть атак подразделений ВСУ. Вклинений в российскую оборону не допущено», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Также на запорожском направлении было отражено две попытки атаки украинской армии. Кроме того, ВСУ предприняли четыре неудачные попытки при атаке в районе Временского выступа. Наступление было отражено и на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве.

Украинские войска 12 раз пытались прорвать российскую оборону на запорожском, донецком и южнодонецком направлениях. Об этом сообщили в Минобороны России. «На донецком направлении отражены шесть атак подразделений ВСУ. Вклинений в российскую оборону не допущено», — сообщили в Минобороны в ходе брифинга. Также на запорожском направлении было отражено две попытки атаки украинской армии. Кроме того, ВСУ предприняли четыре неудачные попытки при атаке в районе Временского выступа. Наступление было отражено и на южнодонецком направлении, отметили в ведомстве.