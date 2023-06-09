Свердловчан ждут три выходных дня, которые завершатся празднованием Дня России. URA.RU подготовило подборку мероприятий, которые помогут организовать досуг.
Концерты
Посетители этнокультурного проекта «Уралэтнофест» смогут познакомиться с национальными костюмами, народными музыкальными инструментами и блюдами этносов, проживающих на Среднем Урале. ВУральском центре народного искусства имени Е. П. Родыгина в 15:00 начнется концертная программа «На Урале мы живем», где выступят Уральский государственный русский оркестр, гости из Уфы, Перми, студия восточного танца «Навруз» и другие. На концерте прозвучат клавишные гусли, колесная лира и другие национальные инструменты. Завершится праздник в 19:00 концертом Роберта Юлдашева и этно-группы «Курайсы».
Блюзовый джем с группой Blues Doctors проведут в клубе Everjazz. Гостям обещают новую интерпретацию известных джазовых хитов. Место за столиком напротив сцены обойдется в 1000 рублей, обычные столики — в 800 рублей. Входной билет — 500 рублей. В летнем парке «Уралмаш» выступит группа «На-На». Начало концерта — в 19:00.
Кроме этого, музыкальную программу представят в ККТ «Космос». Там в День России состоится концерт от творческих коллективов «Мы дети твои, Россия!». Мероприятие стартует в 16:00.
По традиции, сводный тысячный хор музыкальных коллективов вместе с горожанами примет участие в акции «Хором славим Россию и город». В программе — популярные детские песни, композиции о Екатеринбурге и России, известные произведения советских и современных авторов в специальных аранжировках. Мероприятие начнется в 12:00 на ступенях возле памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину.
Экскурсии
Парк «Россия — моя история» готов принимать гостей на экскурсии, где екатеринбуржцам расскажут о разных периодах истории страны. Посетители смогут бесплатно посетить экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове» и «Николай Кузнецов. Человек — легенда». Экскурсии будут проходить с 11:00 каждые полтора часа. Последняя экскурсия стартует в 18:00.
На Свердловской киностудии можно посетить тематическую экскурсию «Грим в кино». Она начнется в 12:00, необходима предварительная регистрация. Бесплатно будут пускать в Музей истории и археологии Урала и Музей природы Урала. Гости могут посетить выставку «Господа уездного города» или экспозицию художницы Оксаны Мицник. Экскурсия «Свет и тени ДК чекистов» оплачивается по обычному прейскуранту.
«Полная версия»: первые президентские выборы» начнется в 14:00 в Ельцин Центре. Посетителям расскажут, как прошли выборы президента России в 1991 году, какие изменения предлагал России Борис Ельцин и почему он победил на выборах. Сбор гостей — в фойе Музея Бориса Ельцина.
Свердловчан ждут три выходных дня, которые завершатся празднованием Дня России. URA.RU подготовило подборку мероприятий, которые помогут организовать досуг. Концерты Посетители этнокультурного проекта «Уралэтнофест» смогут познакомиться с национальными костюмами, народными музыкальными инструментами и блюдами этносов, проживающих на Среднем Урале. В Уральском центре народного искусства имени Е. П. Родыгина в 15:00 начнется концертная программа «На Урале мы живем», где выступят Уральский государственный русский оркестр, гости из Уфы, Перми, студия восточного танца «Навруз» и другие. На концерте прозвучат клавишные гусли, колесная лира и другие национальные инструменты. Завершится праздник в 19:00 концертом Роберта Юлдашева и этно-группы «Курайсы». Блюзовый джем с группой Blues Doctors проведут в клубе Everjazz. Гостям обещают новую интерпретацию известных джазовых хитов. Место за столиком напротив сцены обойдется в 1000 рублей, обычные столики — в 800 рублей. Входной билет — 500 рублей. В летнем парке «Уралмаш» выступит группа «На-На». Начало концерта — в 19:00. Кроме этого, музыкальную программу представят в ККТ «Космос». Там в День России состоится концерт от творческих коллективов «Мы дети твои, Россия!». Мероприятие стартует в 16:00. По традиции, сводный тысячный хор музыкальных коллективов вместе с горожанами примет участие в акции «Хором славим Россию и город». В программе — популярные детские песни, композиции о Екатеринбурге и России, известные произведения советских и современных авторов в специальных аранжировках. Мероприятие начнется в 12:00 на ступенях возле памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Экскурсии Парк «Россия — моя история» готов принимать гостей на экскурсии, где екатеринбуржцам расскажут о разных периодах истории страны. Посетители смогут бесплатно посетить экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове» и «Николай Кузнецов. Человек — легенда». Экскурсии будут проходить с 11:00 каждые полтора часа. Последняя экскурсия стартует в 18:00. На Свердловской киностудии можно посетить тематическую экскурсию «Грим в кино». Она начнется в 12:00, необходима предварительная регистрация. Бесплатно будут пускать в Музей истории и археологии Урала и Музей природы Урала. Гости могут посетить выставку «Господа уездного города» или экспозицию художницы Оксаны Мицник. Экскурсия «Свет и тени ДК чекистов» оплачивается по обычному прейскуранту. «Полная версия»: первые президентские выборы» начнется в 14:00 в Ельцин Центре. Посетителям расскажут, как прошли выборы президента России в 1991 году, какие изменения предлагал России Борис Ельцин и почему он победил на выборах. Сбор гостей — в фойе Музея Бориса Ельцина.