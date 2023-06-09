Чем заняться в День России в Екатеринбурге. Афиша

10 июня 2023 в 11:44 Размер текста - 17 +

В День России горожанам предлагают отправиться на экскурсии и концерты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Свердловчан ждут три выходных дня, которые завершатся празднованием Дня России. URA.RU подготовило подборку мероприятий, которые помогут организовать досуг. Концерты Посетители этнокультурного проекта «Уралэтнофест» смогут познакомиться с национальными костюмами, народными музыкальными инструментами и блюдами этносов, проживающих на Среднем Урале. В Уральском центре народного искусства имени Е. П. Родыгина в 15:00 начнется концертная программа «На Урале мы живем», где выступят Уральский государственный русский оркестр, гости из Уфы, Перми, студия восточного танца «Навруз» и другие. На концерте прозвучат клавишные гусли, колесная лира и другие национальные инструменты. Завершится праздник в 19:00 концертом Роберта Юлдашева и этно-группы «Курайсы». Блюзовый джем с группой Blues Doctors проведут в клубе Everjazz. Гостям обещают новую интерпретацию известных джазовых хитов. Место за столиком напротив сцены обойдется в 1000 рублей, обычные столики — в 800 рублей. Входной билет — 500 рублей. В летнем парке «Уралмаш» выступит группа «На-На». Начало концерта — в 19:00. Кроме этого, музыкальную программу представят в ККТ «Космос». Там в День России состоится концерт от творческих коллективов «Мы дети твои, Россия!». Мероприятие стартует в 16:00. По традиции, сводный тысячный хор музыкальных коллективов вместе с горожанами примет участие в акции «Хором славим Россию и город». В программе — популярные детские песни, композиции о Екатеринбурге и России, известные произведения советских и современных авторов в специальных аранжировках. Мероприятие начнется в 12:00 на ступенях возле памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Экскурсии Парк «Россия — моя история» готов принимать гостей на экскурсии, где екатеринбуржцам расскажут о разных периодах истории страны. Посетители смогут бесплатно посетить экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове» и «Николай Кузнецов. Человек — легенда». Экскурсии будут проходить с 11:00 каждые полтора часа. Последняя экскурсия стартует в 18:00. На Свердловской киностудии можно посетить тематическую экскурсию «Грим в кино». Она начнется в 12:00, необходима предварительная регистрация . Бесплатно будут пускать в Музей истории и археологии Урала и Музей природы Урала. Гости могут посетить выставку «Господа уездного города» или экспозицию художницы Оксаны Мицник. Экскурсия «Свет и тени ДК чекистов» оплачивается по обычному прейскуранту. «Полная версия»: первые президентские выборы» начнется в 14:00 в Ельцин Центре. Посетителям расскажут, как прошли выборы президента России в 1991 году, какие изменения предлагал России Борис Ельцин и почему он победил на выборах. Сбор гостей — в фойе Музея Бориса Ельцина. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Свердловчан ждут три выходных дня, которые завершатся празднованием Дня России. URA.RU подготовило подборку мероприятий, которые помогут организовать досуг. Концерты Посетители этнокультурного проекта «Уралэтнофест» смогут познакомиться с национальными костюмами, народными музыкальными инструментами и блюдами этносов, проживающих на Среднем Урале. В Уральском центре народного искусства имени Е. П. Родыгина в 15:00 начнется концертная программа «На Урале мы живем», где выступят Уральский государственный русский оркестр, гости из Уфы, Перми, студия восточного танца «Навруз» и другие. На концерте прозвучат клавишные гусли, колесная лира и другие национальные инструменты. Завершится праздник в 19:00 концертом Роберта Юлдашева и этно-группы «Курайсы». Блюзовый джем с группой Blues Doctors проведут в клубе Everjazz. Гостям обещают новую интерпретацию известных джазовых хитов. Место за столиком напротив сцены обойдется в 1000 рублей, обычные столики — в 800 рублей. Входной билет — 500 рублей. В летнем парке «Уралмаш» выступит группа «На-На». Начало концерта — в 19:00. Кроме этого, музыкальную программу представят в ККТ «Космос». Там в День России состоится концерт от творческих коллективов «Мы дети твои, Россия!». Мероприятие стартует в 16:00. По традиции, сводный тысячный хор музыкальных коллективов вместе с горожанами примет участие в акции «Хором славим Россию и город». В программе — популярные детские песни, композиции о Екатеринбурге и России, известные произведения советских и современных авторов в специальных аранжировках. Мероприятие начнется в 12:00 на ступенях возле памятника Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину. Экскурсии Парк «Россия — моя история» готов принимать гостей на экскурсии, где екатеринбуржцам расскажут о разных периодах истории страны. Посетители смогут бесплатно посетить экспозиции «Рюриковичи», «Романовы», «Не словом, а делом. Выставка о Петре Великом и Никите Демидове» и «Николай Кузнецов. Человек — легенда». Экскурсии будут проходить с 11:00 каждые полтора часа. Последняя экскурсия стартует в 18:00. На Свердловской киностудии можно посетить тематическую экскурсию «Грим в кино». Она начнется в 12:00, необходима предварительная регистрация. Бесплатно будут пускать в Музей истории и археологии Урала и Музей природы Урала. Гости могут посетить выставку «Господа уездного города» или экспозицию художницы Оксаны Мицник. Экскурсия «Свет и тени ДК чекистов» оплачивается по обычному прейскуранту. «Полная версия»: первые президентские выборы» начнется в 14:00 в Ельцин Центре. Посетителям расскажут, как прошли выборы президента России в 1991 году, какие изменения предлагал России Борис Ельцин и почему он победил на выборах. Сбор гостей — в фойе Музея Бориса Ельцина.