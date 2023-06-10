Пригожин рассказал, когда в ЧВК «Вагнер» начнут брать женщин

Во время СВО должны справляться мужчины, заявил Евгений Пригожин
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
ЧВК «Вагнер» пока не планирует набирать женщин. Этот вопрос будет рассматриваться, если начнется полномасштабная война. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.
«ЧВК „Вагнер“ не планирует набирать женщин, поскольку не имеет для них каких-либо воинских специальностей», — сказал Пригожин. Его слова публикует пресс-служба в telegram-канале. Он отметил, что во время спецоперации должны справляться мужчины. Однако Пригожин пообещал вернуться к этому вопросу, если начнется полномасштабная война.
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