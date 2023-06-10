Пригожин рассказал, когда в ЧВК «Вагнер» начнут брать женщин

Пригожин: ЧВК «Вагнер» не планирует набирать женщин
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Евгений Пригожин. Екатеринбург, пригожин евгений
Во время СВО должны справляться мужчины, заявил Евгений Пригожин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

ЧВК «Вагнер» пока не планирует набирать женщин. Этот вопрос будет рассматриваться, если начнется полномасштабная война. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин.

«ЧВК „Вагнер“ не планирует набирать женщин, поскольку не имеет для них каких-либо воинских специальностей», — сказал Пригожин. Его слова публикует пресс-служба в telegram-канале. Он отметил, что во время спецоперации должны справляться мужчины. Однако Пригожин пообещал вернуться к этому вопросу, если начнется полномасштабная война.

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ЧВК «Вагнер» пока не планирует набирать женщин. Этот вопрос будет рассматриваться, если начнется полномасштабная война. Об этом заявил основатель компании Евгений Пригожин. «ЧВК „Вагнер“ не планирует набирать женщин, поскольку не имеет для них каких-либо воинских специальностей», — сказал Пригожин. Его слова публикует пресс-служба в telegram-канале. Он отметил, что во время спецоперации должны справляться мужчины. Однако Пригожин пообещал вернуться к этому вопросу, если начнется полномасштабная война.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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