В свердловском городе отремонтируют главную дорогу

В разных районах Режа начался ремонт дорог (архивное фото)
В Реже (Свердловская область) в разных районах города начали ремонтировать дороги. В частности, дорога по улице Советской будет заасфальтирована, сообщил мэр города Иван Карташов.
«У нас начался ремонт дорог в Реже. Но есть и другая хорошая новость — в этом году мы планируем заасфальтировать улицу Советская», — написал Карташов в соцсетях.
Мэр отметил, что асфальт будет проложен от перекрестка с улицы Костоусова до другого перекрестка с улицы Ленина. Конкурс на ремонт проезжей части для определения подрядчика уже объявлен.
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