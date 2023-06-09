09 июня 2023

В свердловском городе отремонтируют главную дорогу

В Реже заасфальтируют дорогу по улице Советская
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Объезд главой Екатеринбурга Алексея Орлова Верх-Исетского и Кировского районов. Екатеринбург, асфальтоукладчик, ремонт дорожного покрытия, ремонт дорог
В разных районах Режа начался ремонт дорог (архивное фото) Фото:

В Реже (Свердловская область) в разных районах города начали ремонтировать дороги. В частности, дорога по улице Советской будет заасфальтирована, сообщил мэр города Иван Карташов.

«У нас начался ремонт дорог в Реже. Но есть и другая хорошая новость — в этом году мы планируем заасфальтировать улицу Советская», — написал Карташов в соцсетях.

Мэр отметил, что асфальт будет проложен от перекрестка с улицы Костоусова до другого перекрестка с улицы Ленина. Конкурс на ремонт проезжей части для определения подрядчика уже объявлен.

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В Реже (Свердловская область) в разных районах города начали ремонтировать дороги. В частности, дорога по улице Советской будет заасфальтирована, сообщил мэр города Иван Карташов. «У нас начался ремонт дорог в Реже. Но есть и другая хорошая новость — в этом году мы планируем заасфальтировать улицу Советская», — написал Карташов в соцсетях. Мэр отметил, что асфальт будет проложен от перекрестка с улицы Костоусова до другого перекрестка с улицы Ленина. Конкурс на ремонт проезжей части для определения подрядчика уже объявлен.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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