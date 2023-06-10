Военкор Сладков сообщил о новой тактике ВСУ на Запорожском направлении

Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику на Запорожском фронте. Противник использует для атаки машины, которые пускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.
«ВСУ применяют новую тактику на Запорожском фронте. Машины украинских войск химической защиты пускают дымы, возможно, чтобы замаскировать выдвижение своих штурмовых колонн. Дым явление капризное, он подчинен ветру. Наблюдение и ориентирование ухудшается во время движения. Вся линия фронта и подступы под контролем», — пишет военкор в своем telegram-канале. Войска Украины начали массированный артиллерийский обстрел наших позиций.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что военкор Александр Сладков раскрыл, как сломить любую оборону ВСУ. Для этого нужно вернутся к темпу расхода боеприпасов, который был установлен в первые месяцы проведения спецоперации на Украине.
Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику на Запорожском фронте. Противник использует для атаки машины, которые пускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн. Об этом сообщил военкор Александр Сладков. «ВСУ применяют новую тактику на Запорожском фронте. Машины украинских войск химической защиты пускают дымы, возможно, чтобы замаскировать выдвижение своих штурмовых колонн. Дым явление капризное, он подчинен ветру. Наблюдение и ориентирование ухудшается во время движения. Вся линия фронта и подступы под контролем», — пишет военкор в своем telegram-канале. Войска Украины начали массированный артиллерийский обстрел наших позиций. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что военкор Александр Сладков раскрыл, как сломить любую оборону ВСУ. Для этого нужно вернутся к темпу расхода боеприпасов, который был установлен в первые месяцы проведения спецоперации на Украине.