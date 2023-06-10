10 июня 2023

Военкор Сладков сообщил о новой тактике ВСУ на Запорожском направлении

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, дым, милитари, армия, оружие, огонь, выстрел, милитаризация, бой, танк, z войска
Машины украинских войск химической защиты пускают дымы, чтобы замаскировать выдвижение своих штурмовых колонн Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику на Запорожском фронте. Противник использует для атаки машины, которые пускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн. Об этом сообщил военкор Александр Сладков.

«ВСУ применяют новую тактику на Запорожском фронте. Машины украинских войск химической защиты пускают дымы, возможно, чтобы замаскировать выдвижение своих штурмовых колонн. Дым явление капризное, он подчинен ветру. Наблюдение и ориентирование ухудшается во время движения. Вся линия фронта и подступы под контролем», — пишет военкор в своем telegram-канале. Войска Украины начали массированный артиллерийский обстрел наших позиций.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что военкор Александр Сладков раскрыл, как сломить любую оборону ВСУ. Для этого нужно вернутся к темпу расхода боеприпасов, который был установлен в первые месяцы проведения спецоперации на Украине.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины начали применять новую тактику на Запорожском фронте. Противник использует для атаки машины, которые пускают дым, чтобы замаскировать выдвижение штурмовых колонн. Об этом сообщил военкор Александр Сладков. «ВСУ применяют новую тактику на Запорожском фронте. Машины украинских войск химической защиты пускают дымы, возможно, чтобы замаскировать выдвижение своих штурмовых колонн. Дым явление капризное, он подчинен ветру. Наблюдение и ориентирование ухудшается во время движения. Вся линия фронта и подступы под контролем», — пишет военкор в своем telegram-канале. Войска Украины начали массированный артиллерийский обстрел наших позиций. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ с целью подтверждения информации. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что военкор Александр Сладков раскрыл, как сломить любую оборону ВСУ. Для этого нужно вернутся к темпу расхода боеприпасов, который был установлен в первые месяцы проведения спецоперации на Украине.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...