УзГА произведет более 100 самолетов, которые смогут летать в сложных условиях

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) будет производить до 2030 года более 100 самолетов «Байкал», которые могут летать в сложны климатических условиях. Об этом заявил генеральный директор УзГА Сергей Федоров.
«Сейчас обсуждается подписание контрактов на более чем 100 самолетов „Байкал“. Ожидаемое подписание контракта с Единой дальневосточной авиакомпанией обеспечит насыщенную производственную программу до 2030 года», — передает слова Сергея Федорова пресс-служба УзГА. Самолеты можно оснастить специальными приборами для полетов в сложных климатических условиях.
УзГА будет производить как пассажирские, так и грузовые лайнеры, серийное производство планируют начать в 2024 году. Самолеты «Байкал» должны заменить советские лайнеры АН-2, которые на данный момент считаются технически устаревшими.
Ранее URA.RU сообщало, что УзГА в 2023 году подписал предварительный договор на поставку трех самолетов «Байкал» для авиакомпании «Витязь-Аэро». Также поставят еще 10 самолетов для авиакомпании «Аврора», они будут эксплуатироваться в Хабаровском крае.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.