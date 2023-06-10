10 июня 2023
09 июня 2023

УзГА произведет более 100 самолетов, которые смогут летать в сложных условиях

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МАКС-2021, второй день. Москва, кукурузник, авиация, самолет, байкал, авиасалон, ЛМС-901
Самолеты «Байкал» заменят советские лайнеры АН-2, которые на данный момент технически устаревшие Фото:

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) будет производить до 2030 года более 100 самолетов «Байкал», которые могут летать в сложны климатических условиях. Об этом заявил генеральный директор УзГА Сергей Федоров.

«Сейчас обсуждается подписание контрактов на более чем 100 самолетов „Байкал“. Ожидаемое подписание контракта с Единой дальневосточной авиакомпанией обеспечит насыщенную производственную программу до 2030 года», — передает слова Сергея Федорова пресс-служба УзГА. Самолеты можно оснастить специальными приборами для полетов в сложных климатических условиях.

УзГА будет производить как пассажирские, так и грузовые лайнеры, серийное производство планируют начать в 2024 году. Самолеты «Байкал» должны заменить советские лайнеры АН-2, которые на данный момент считаются технически устаревшими.

Ранее URA.RU сообщало, что УзГА в 2023 году подписал предварительный договор на поставку трех самолетов «Байкал» для авиакомпании «Витязь-Аэро». Также поставят еще 10 самолетов для авиакомпании «Аврора», они будут эксплуатироваться в Хабаровском крае.

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Уральский завод гражданской авиации (УзГА) будет производить до 2030 года более 100 самолетов «Байкал», которые могут летать в сложны климатических условиях. Об этом заявил генеральный директор УзГА Сергей Федоров. «Сейчас обсуждается подписание контрактов на более чем 100 самолетов „Байкал“. Ожидаемое подписание контракта с Единой дальневосточной авиакомпанией обеспечит насыщенную производственную программу до 2030 года», — передает слова Сергея Федорова пресс-служба УзГА. Самолеты можно оснастить специальными приборами для полетов в сложных климатических условиях. УзГА будет производить как пассажирские, так и грузовые лайнеры, серийное производство планируют начать в 2024 году. Самолеты «Байкал» должны заменить советские лайнеры АН-2, которые на данный момент считаются технически устаревшими. Ранее URA.RU сообщало, что УзГА в 2023 году подписал предварительный договор на поставку трех самолетов «Байкал» для авиакомпании «Витязь-Аэро». Также поставят еще 10 самолетов для авиакомпании «Аврора», они будут эксплуатироваться в Хабаровском крае.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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