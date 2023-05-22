Уральский завод гражданской авиации готовится к крупному заказу

УзГА прорабатывает возможность поставки 95 самолетов на Дальний Восток Фото: Анна Майорова © URA.RU

Уральский завод гражданской авиации (УзГА) работает над договором поставки 95 самолетов «Байкал» для Единой дальневосточной компании. Об этом рассказал генеральный директор предприятия Сергей Федоров.

«В 2023 году подписан предварительный договор на поставку трех самолетов „Байкал“ для авиакомпании „Витязь-Аэро“. Подписан твердый контракт с „ГТЛК“ о поставке 10 самолетов для авиакомпании „Аврора“, они будут эксплуатироваться в Хабаровском крае. Сейчас работаем над договором поставки 95 самолетов „Байкал“ в интересах Единой дальневосточной авиакомпании», — цитирует Федорова бизнес-журнал «Урал».

Ранее URA.RU сообщало, что на УзГА показал макеты отечественных самолетов «Ладога». И «Байкал», и «Ладогу» делают на площадке «Уктус» в особой экономической зоне «Титановая долина». Как отмечают эксперты, региональная авиация в России будет возрождается благодаря новейшим отечественным разработкам.