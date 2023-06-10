В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов произошло ДТП, в котором легковушку отбросило за ограждение. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.
«Жесткая авария произошла на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов. Столкнулись „Тойота Хайлюкс“ и „Лада Гранта“. От удара „Лада Гранта“ улетела за ограждение», — пишут свидетели произошедшего в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский»
В результате аварии пострадали водитель и пассажир гранты. На видео с камер наблюдения видно, как владельцу машины стало плохо. Молодой человек отошел от транспорта и лег на траву. Его увезла скорая. Пассажир получил травмы от подушки безопасности — разбил нос.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.
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