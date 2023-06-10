В ХМАО во время ДТП машину отбросило за ограждение. Видео

11 июня 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Во время ДТП пострадал владелец одной из машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов произошло ДТП, в котором легковушку отбросило за ограждение. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. «Жесткая авария произошла на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов. Столкнулись „Тойота Хайлюкс“ и „Лада Гранта“. От удара „Лада Гранта“ улетела за ограждение», — пишут свидетели произошедшего в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский» В результате аварии пострадали водитель и пассажир гранты. На видео с камер наблюдения видно, как владельцу машины стало плохо. Молодой человек отошел от транспорта и лег на траву. Его увезла скорая. Пассажир получил травмы от подушки безопасности — разбил нос. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов произошло ДТП, в котором легковушку отбросило за ограждение. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. «Жесткая авария произошла на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов. Столкнулись „Тойота Хайлюкс“ и „Лада Гранта“. От удара „Лада Гранта“ улетела за ограждение», — пишут свидетели произошедшего в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский» В результате аварии пострадали водитель и пассажир гранты. На видео с камер наблюдения видно, как владельцу машины стало плохо. Молодой человек отошел от транспорта и лег на траву. Его увезла скорая. Пассажир получил травмы от подушки безопасности — разбил нос. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.