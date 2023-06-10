10 июня 2023
09 июня 2023

В ХМАО во время ДТП машину отбросило за ограждение. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП с порше на Карла Либкнехта. Екатеринбург, дтп, авария
Во время ДТП пострадал владелец одной из машин Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов произошло ДТП, в котором легковушку отбросило за ограждение. Об этом сообщают очевидцы произошедшего.

«Жесткая авария произошла на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов. Столкнулись „Тойота Хайлюкс“ и „Лада Гранта“. От удара „Лада Гранта“ улетела за ограждение», — пишут свидетели произошедшего в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский»

В результате аварии пострадали водитель и пассажир гранты. На видео с камер наблюдения видно, как владельцу машины стало плохо. Молодой человек отошел от транспорта и лег на траву. Его увезла скорая. Пассажир получил травмы от подушки безопасности — разбил нос.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.

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В Нижневартовске (ХМАО) на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов произошло ДТП, в котором легковушку отбросило за ограждение. Об этом сообщают очевидцы произошедшего. «Жесткая авария произошла на перекрестке улиц 60 лет Октября и Дружбы Народов. Столкнулись „Тойота Хайлюкс“ и „Лада Гранта“. От удара „Лада Гранта“ улетела за ограждение», — пишут свидетели произошедшего в telegram-канале «N1 Первый Нижневартовский» В результате аварии пострадали водитель и пассажир гранты. На видео с камер наблюдения видно, как владельцу машины стало плохо. Молодой человек отошел от транспорта и лег на траву. Его увезла скорая. Пассажир получил травмы от подушки безопасности — разбил нос. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД региона. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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