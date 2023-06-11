Украинские власти рассказали об ущербе от разрушения Каховской ГЭС

В подконтрольной Киеву части Херсонской области затоплены 46 населенных пунктов из-за повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил директор департамента организации мер гражданской защиты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктор Витовецкий.
«Сейчас подтоплены 46 населенных пунктов Херсонской области, это более 3800 домовладений», — пояснил Виктор Витовецкий в эфире украинского телеканала «Рада». Также он уточнил, что в результате происшествия 10 человек ранены и шестеро погибли.
Каховская ГЭС была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что из левобережной части региона эвакуировано около семи тысяч гражданских, передает телеканал 360. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что разрушенную ГЭС починить невозможно, исправить ситуацию поможет только строительство новой станции. Примерная сумма ущерба от разрушения составляет 11,5 миллиарда рублей.
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