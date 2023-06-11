Украинские власти рассказали об ущербе от разрушения Каховской ГЭС

Директор украинского департамента Витовецкий: подтоплены 46 территорий Херсонской области
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Последствия паводка в городе Нижние Серги. Свердловская область, трактор, нижние серги, ликвидация, паводок, наводнение, потоп, разрушения, разрушение жилого дома, подтопление, город нижние серги
Затопило 46 населенных пунктов части Херсонской области, подконтрольной Киеву, заявил Виктор Витовецкий Фото:
новость из сюжета
Удар ВСУ по Каховской ГЭС

В подконтрольной Киеву части Херсонской области затоплены 46 населенных пунктов из-за повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил директор департамента организации мер гражданской защиты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктор Витовецкий.

«Сейчас подтоплены 46 населенных пунктов Херсонской области, это более 3800 домовладений», — пояснил Виктор Витовецкий в эфире украинского телеканала «Рада». Также он уточнил, что в результате происшествия 10 человек ранены и шестеро погибли.

Каховская ГЭС была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что из левобережной части региона эвакуировано около семи тысяч гражданских, передает телеканал 360. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что разрушенную ГЭС починить невозможно, исправить ситуацию поможет только строительство новой станции. Примерная сумма ущерба от разрушения составляет 11,5 миллиарда рублей.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В подконтрольной Киеву части Херсонской области затоплены 46 населенных пунктов из-за повреждения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил директор департамента организации мер гражданской защиты государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Виктор Витовецкий. «Сейчас подтоплены 46 населенных пунктов Херсонской области, это более 3800 домовладений», — пояснил Виктор Витовецкий в эфире украинского телеканала «Рада». Также он уточнил, что в результате происшествия 10 человек ранены и шестеро погибли. Каховская ГЭС была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уточнял, что из левобережной части региона эвакуировано около семи тысяч гражданских, передает телеканал 360. Мэр Новой Каховки Владимир Леонтьев сообщал, что разрушенную ГЭС починить невозможно, исправить ситуацию поможет только строительство новой станции. Примерная сумма ущерба от разрушения составляет 11,5 миллиарда рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...