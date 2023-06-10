10 июня 2023

Власти Херсонской области сообщили об увеличении числа эвакуированных

Сальдо: из Херсонской области эвакуировали почти 7000 человек
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Заседание Госсовета по молодежной политике в Кремле. Москва, сальдо владимир
Владимир Сальдо рассказал, что 77 человек пострадавших госпитализированы после ЧП на Каховской ГЭС Фото:
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Удар ВСУ по Каховской ГЭС

С затопленных территорий Херсонской области уже эвакуировано около семи тысяч гражданских. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо.

«К исходу 10 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано почти 7 тысяч человек (из них детей — 323, маломобильных граждан — 112), в том числе за сутки — 902 человека», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что в пунктах временного размещения сейчас находится около 1,5 тысяч человек.

Сальдо также сообщил, что 77 человек госпитализированы в лечебные учреждения области. По его данным, продолжается спад уровня воды в Новокаховском городском округе — до 7 метров.

Из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области подтоплены 22 273 дома. Станция была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов военнослужащих Украины (ВСУ), напоминает телеканал 360. Власти Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей, передает RT.

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С затопленных территорий Херсонской области уже эвакуировано около семи тысяч гражданских. Об этом заявил врио губернатора региона Владимир Сальдо. «К исходу 10 июня с затопленных территорий Херсонской области эвакуировано почти 7 тысяч человек (из них детей — 323, маломобильных граждан — 112), в том числе за сутки — 902 человека», — написал Сальдо в своем telegram-канале. Он уточнил, что в пунктах временного размещения сейчас находится около 1,5 тысяч человек. Сальдо также сообщил, что 77 человек госпитализированы в лечебные учреждения области. По его данным, продолжается спад уровня воды в Новокаховском городском округе — до 7 метров. Из-за подрыва Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области подтоплены 22 273 дома. Станция была повреждена 6 июня в результате артиллерийских ударов военнослужащих Украины (ВСУ), напоминает телеканал 360. Власти Херсонской области оценили ущерб из-за разрушения Каховской ГЭС в 11,5 млрд рублей, передает RT.
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