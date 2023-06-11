Посол РФ: Запад проигрывает в собственной игре против России

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Запад проигрывает как в стратегическом, так и экономическом плане, заявил посол РФ в Вене Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Запад проигрывает России, вводя антироссийские санкции. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский.

«В этой игре [антироссийских санкций] „коллективный Запад“ проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — сказал Любинский в интервью австрийскому порталу Еxxpress. Он отметил, что Москва всегда подчеркивала, что санкции не смогут разрушить ее экономику.

Страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями. Он отметил, что ВВП за прошлый год снизился на 2,2% и сейчас экономика страны уверенно восстанавливается.

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Запад проигрывает России, вводя антироссийские санкции. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. «В этой игре [антироссийских санкций] „коллективный Запад“ проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — сказал Любинский в интервью австрийскому порталу Еxxpress. Он отметил, что Москва всегда подчеркивала, что санкции не смогут разрушить ее экономику. Страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями. Он отметил, что ВВП за прошлый год снизился на 2,2% и сейчас экономика страны уверенно восстанавливается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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