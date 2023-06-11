Посол РФ: Запад проигрывает в собственной игре против России

11 июня 2023 в 21:12 Размер текста - 17 +

Запад проигрывает как в стратегическом, так и экономическом плане, заявил посол РФ в Вене Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Запад проигрывает России, вводя антироссийские санкции. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. «В этой игре [антироссийских санкций] „коллективный Запад“ проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — сказал Любинский в интервью австрийскому порталу Еxxpress. Он отметил, что Москва всегда подчеркивала, что санкции не смогут разрушить ее экономику. Страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями. Он отметил, что ВВП за прошлый год снизился на 2,2% и сейчас экономика страны уверенно восстанавливается.

Запад проигрывает России, вводя антироссийские санкции. Об этом заявил посол РФ в Вене Дмитрий Любинский. «В этой игре [антироссийских санкций] „коллективный Запад“ проигрывает сильнее как в стратегическом, так и в экономическом плане», — сказал Любинский в интервью австрийскому порталу Еxxpress. Он отметил, что Москва всегда подчеркивала, что санкции не смогут разрушить ее экономику. Страны Запада начали вводить санкции против РФ после начала спецоперации. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями. Он отметил, что ВВП за прошлый год снизился на 2,2% и сейчас экономика страны уверенно восстанавливается.