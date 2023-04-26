Мишустин: Россия уверенно справляется с санкциями Запада

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Михаил Мишустин с рабочим визитом прибыл в Тюмень. Тюмень, мишустин михаил
Михаил Мишустин оценил, как страна справилась с вызовом Фото:
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Россия уверенно справляется с санкциями Запада, введенными с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«ВВП за прошлый год снизился на 2,2%. <…> Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Его трансляция ведется на сайте форума «Знание». Премьер-министр также отметил низкий уровень безработицы в стране — около трех процентов.

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Россия уверенно справляется с санкциями Запада, введенными с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «ВВП за прошлый год снизился на 2,2%. <…> Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Его трансляция ведется на сайте форума «Знание». Премьер-министр также отметил низкий уровень безработицы в стране — около трех процентов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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