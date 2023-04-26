Мишустин: Россия уверенно справляется с санкциями Запада

Михаил Мишустин оценил, как страна справилась с вызовом
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
Россия уверенно справляется с санкциями Запада, введенными с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
«ВВП за прошлый год снизился на 2,2%. <…> Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Его трансляция ведется на
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