Мишустин: Россия уверенно справляется с санкциями Запада

26 апреля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин оценил, как страна справилась с вызовом Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия уверенно справляется с санкциями Запада, введенными с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.



«ВВП за прошлый год снизился на 2,2%. <…> Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Его трансляция ведется на сайте форума «Знание». Премьер-министр также отметил низкий уровень безработицы в стране — около трех процентов.

Россия уверенно справляется с санкциями Запада, введенными с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. «ВВП за прошлый год снизился на 2,2%. <…> Сейчас наша экономика уверенно восстанавливается», — заявил Михаил Мишустин в ходе своего выступления. Его трансляция ведется на сайте форума «Знание». Премьер-министр также отметил низкий уровень безработицы в стране — около трех процентов.