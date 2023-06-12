Что взять с собой на море. Инфографика

12 июня 2023 в 14:20 Размер текста - 17 +

На отдых нужно взять удобную одежду Фото: Анна Майорова © URA.RU В сезон отпусков многие россияне хотят отправиться в путешествие и отдохнуть на море. Однако зачастую такие поездки подразумевают тщательную подготовку к ним и сбор большого количество различных вещей. Упаковывая чемоданы, не стоит забывать и о медикаментах. URA.RU приводит список того, что стоит взять с собой на отдых. Какие документы нужны для путешествия Прежде всего, в отпуск нужно взять документы. Также рекомендуется сфотографировать их или сделать ксерокопии, если оригиналы вдруг потеряются. В поездку нужно взять паспорт. Если человек решил отправиться за границу, то ему необходимы также загранпаспорт и виза.

Также перед путешествием следует оформить медицинскую страховку. Она будет необходима при оформлении визы.

Если человек планирует арендовать во время отдыха машину, ему нужно взять с собой водительские права. При этом права должны быть международными, если поездка будет заграничная.

Семьям с детьми нужно взять свидетельство о рождении ребенка. Может также понадобиться нотариальная доверенность одного из родителей, если ребенок отправляется в путешествие с кем-то из родственников.

Конечно же, отдыхающим нужны документы, необходимые для того, чтобы добраться до места отдыха и заселиться в гостиницу. Среди них путевки и билеты на поезд или самолет. Фото: Инфографика URA.RU Одежда для путешествия Для того чтобы комфортно чувствовать себя нужно взять удобную одежду из легких тканей;

Рекомендуется взять два комплекта купальников или плавок. Это необходимо, чтобы в одном отдыхающий купался, а второй сушился.

Для пребывания на отдыхе следует выбирать универсальные вещи, вроде футболок, шорт или юбок. Они довольно быстро сохнут и не мнутся.

Также нужно взять с собой по одному комплекту нижнего белья на каждый день. Не стоит забывать про носки. Чтобы сон был комфортным можно взять легкую пижаму или длинную футболку.

Нужно взять длинные штаны и легкую куртку для прохладных вечеров. Также можно прихватить с собой рубашку или блузку с длинными рукавами для случая, если человек обгорит на солнце.

В большинстве отелей по вечерам устраивают дискотеки, для которых понадобится опрятная, нарядная одежда. Она же пригодится для похода в ресторан.

На отдыхе очень важна правильно подобранная обувь. Так, для повседневных прогулок следует взять босоножки или сандалии. Для пляжных походов и бассейна подойдут шлепанцы или сланцы. Также нужно взять кроссовки или кеды для различных экскурсий.

Защититься от солнечного удара поможет головной убор, например, кепка, шляпа или панама. Также пригодятся солнцезащитные очки. Фото: Инфографика URA.RU Предметы гигиены для отдыха Во время отпуска не стоит пренебрегать гигиеной. Необходимо взять зубные щетки и пасту. Также нужно брать шампунь, гель для душа, мочалки, дезодоранты и средства для умывания. Кроме того, надо взять расческу и полотенца для походов на пляж и для отеля, если он не предоставляет свои.

Для пляжа обязательно нужен крем для загара и после загара. Если на отдых едет компания, можно взять легкий плед, чтобы загорать.

Не стоит забывать про развлечения. С собой можно взять книгу, игральные карты, а также маски, ласты или надувной матрас для купания. Фото: Инфографика URA.RU Что положить в аптечку на отдых Прежде всего, следует взять таблетки. Это могут быть средства от расстройства желудка, простуды или аллергии. Также пригодятся различные жаропонижающие и обезболивающие.

В поездке будут нужны пластыри, если человек намерен много ходить на экскурсии;

Необходимо захватить крем от загара. Подойдут Пантенол или «Спасатель».

Понадобятся и средства для обработки ран, вроде зеленки или йода. Рекомендуется брать их в карандаше. Также нужны будут глазные и ушные капли. Необходимо взять и личные лекарства, если человек является аллергиком или астматиком. Какие гаджеты следует взять с собой В любой поездке нужно брать телефон. При этом можно установить на него полезные приложения для туристов, вроде онлайн-карт. Также можно взять небольшой фотоаппарат.

К технике обязательно следует захватить зарядки и батареи. Также рекомендуется взять пауэрбанк для долгих прогулок. При этом для зарубежных поездок стоит запастись различными переходниками. Во многих странах розетки отличаются от российских. Деньги в поездке На отдых желательно брать две пластиковые карты разных платежных систем, например Visa и Mastercard. При этом необходимо предупредить банк в случае поездки за границу.

Также следует взять наличные. Стоит взять доллары или евро, так как за границей не всегда обменивают рубли на местную валюту. Что взять женщине На пляж или в бассейн женщина может взять парео или сарафан. Их можно надеть поверх купальника. Также можно прихватить маникюрный набор. Однако с пилочками или ножницами в самолет не пустят, поэтому их нужно отдавать в багаж. Пригодятся и различные средства для критических дней. Что взять мужчине Мужчина может взять на отдых бритву и пену для бритья. Также можно захватить с собой поясную сумку. В нее будет удобно положить, ключи, телефон или документы. Что взять для ребенка Семьям с детьми лучше взять с собой любимую игрушку ребенка, чтобы его было легче успокоить. Также следует прихватить подгузники и непромокаемую простынь или пеленку для долгих поездок. Обязательно нужно брать детское питание и бутылочку для вскармливания. Не стоит забывать и про детский крем. Понадобятся увлажняющий, противовоспалительный и солнцезащитный. Конечно же, ребенку понадобятся надувной круг или нарукавники для купания. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В сезон отпусков многие россияне хотят отправиться в путешествие и отдохнуть на море. Однако зачастую такие поездки подразумевают тщательную подготовку к ним и сбор большого количество различных вещей. Упаковывая чемоданы, не стоит забывать и о медикаментах. URA.RU приводит список того, что стоит взять с собой на отдых. Прежде всего, в отпуск нужно взять документы. Также рекомендуется сфотографировать их или сделать ксерокопии, если оригиналы вдруг потеряются. На пляж или в бассейн женщина может взять парео или сарафан. Их можно надеть поверх купальника. Также можно прихватить маникюрный набор. Однако с пилочками или ножницами в самолет не пустят, поэтому их нужно отдавать в багаж. Пригодятся и различные средства для критических дней. Мужчина может взять на отдых бритву и пену для бритья. Также можно захватить с собой поясную сумку. В нее будет удобно положить, ключи, телефон или документы. Семьям с детьми лучше взять с собой любимую игрушку ребенка, чтобы его было легче успокоить. Также следует прихватить подгузники и непромокаемую простынь или пеленку для долгих поездок. Обязательно нужно брать детское питание и бутылочку для вскармливания. Не стоит забывать и про детский крем. Понадобятся увлажняющий, противовоспалительный и солнцезащитный. Конечно же, ребенку понадобятся надувной круг или нарукавники для купания.