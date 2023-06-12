Что взять с собой на море. Инфографика

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Пункт вакцинации от COVID-19 в международном аэропорту Кольцово. Екатеринбург, аэропорт, багаж, пассажир, приезжие, чемодан, командировка, отпуск, путешествие
На отдых нужно взять удобную одежду Фото:

В сезон отпусков многие россияне хотят отправиться в путешествие и отдохнуть на море. Однако зачастую такие поездки подразумевают тщательную подготовку к ним и сбор большого количество различных вещей. Упаковывая чемоданы, не стоит забывать и о медикаментах. URA.RU приводит список того, что стоит взять с собой на отдых.

Какие документы нужны для путешествия

Прежде всего, в отпуск нужно взять документы. Также рекомендуется сфотографировать их или сделать ксерокопии, если оригиналы вдруг потеряются.

  • В поездку нужно взять паспорт. Если человек решил отправиться за границу, то ему необходимы также загранпаспорт и виза.
  • Также перед путешествием следует оформить медицинскую страховку. Она будет необходима при оформлении визы.
  • Если человек планирует арендовать во время отдыха машину, ему нужно взять с собой водительские права. При этом права должны быть международными, если поездка будет заграничная.
  • Семьям с детьми нужно взять свидетельство о рождении ребенка. Может также понадобиться нотариальная доверенность одного из родителей, если ребенок отправляется в путешествие с кем-то из родственников.
  • Конечно же, отдыхающим нужны документы, необходимые для того, чтобы добраться до места отдыха и заселиться в гостиницу. Среди них путевки и билеты на поезд или самолет.

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Одежда для путешествия

  • Для того чтобы комфортно чувствовать себя нужно взять удобную одежду из легких тканей;
  • Рекомендуется взять два комплекта купальников или плавок. Это необходимо, чтобы в одном отдыхающий купался, а второй сушился.
  • Для пребывания на отдыхе следует выбирать универсальные вещи, вроде футболок, шорт или юбок. Они довольно быстро сохнут и не мнутся.
  • Также нужно взять с собой по одному комплекту нижнего белья на каждый день. Не стоит забывать про носки. Чтобы сон был комфортным можно взять легкую пижаму или длинную футболку.
  • Нужно взять длинные штаны и легкую куртку для прохладных вечеров. Также можно прихватить с собой рубашку или блузку с длинными рукавами для случая, если человек обгорит на солнце.
  • В большинстве отелей по вечерам устраивают дискотеки, для которых понадобится опрятная, нарядная одежда. Она же пригодится для похода в ресторан.
  • На отдыхе очень важна правильно подобранная обувь. Так, для повседневных прогулок следует взять босоножки или сандалии. Для пляжных походов и бассейна подойдут шлепанцы или сланцы. Также нужно взять кроссовки или кеды для различных экскурсий.
  • Защититься от солнечного удара поможет головной убор, например, кепка, шляпа или панама. Также пригодятся солнцезащитные очки.

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Предметы гигиены для отдыха

  • Во время отпуска не стоит пренебрегать гигиеной. Необходимо взять зубные щетки и пасту. Также нужно брать шампунь, гель для душа, мочалки, дезодоранты и средства для умывания. Кроме того, надо взять расческу и полотенца для походов на пляж и для отеля, если он не предоставляет свои.
  • Для пляжа обязательно нужен крем для загара и после загара. Если на отдых едет компания, можно взять легкий плед, чтобы загорать.
  • Не стоит забывать про развлечения. С собой можно взять книгу, игральные карты, а также маски, ласты или надувной матрас для купания.

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Что положить в аптечку на отдых

  • Прежде всего, следует взять таблетки. Это могут быть средства от расстройства желудка, простуды или аллергии. Также пригодятся различные жаропонижающие и обезболивающие.
  • В поездке будут нужны пластыри, если человек намерен много ходить на экскурсии;
  • Необходимо захватить крем от загара. Подойдут Пантенол или «Спасатель».
  • Понадобятся и средства для обработки ран, вроде зеленки или йода. Рекомендуется брать их в карандаше. Также нужны будут глазные и ушные капли. Необходимо взять и личные лекарства, если человек является аллергиком или астматиком.

Какие гаджеты следует взять с собой

  • В любой поездке нужно брать телефон. При этом можно установить на него полезные приложения для туристов, вроде онлайн-карт. Также можно взять небольшой фотоаппарат.
  • К технике обязательно следует захватить зарядки и батареи. Также рекомендуется взять пауэрбанк для долгих прогулок. При этом для зарубежных поездок стоит запастись различными переходниками. Во многих странах розетки отличаются от российских.

Деньги в поездке

  • На отдых желательно брать две пластиковые карты разных платежных систем, например Visa и Mastercard. При этом необходимо предупредить банк в случае поездки за границу.
  • Также следует взять наличные. Стоит взять доллары или евро, так как за границей не всегда обменивают рубли на местную валюту.

Что взять женщине

На пляж или в бассейн женщина может взять парео или сарафан. Их можно надеть поверх купальника. Также можно прихватить маникюрный набор. Однако с пилочками или ножницами в самолет не пустят, поэтому их нужно отдавать в багаж. Пригодятся и различные средства для критических дней.

Что взять мужчине

Мужчина может взять на отдых бритву и пену для бритья. Также можно захватить с собой поясную сумку. В нее будет удобно положить, ключи, телефон или документы.

Что взять для ребенка

Семьям с детьми лучше взять с собой любимую игрушку ребенка, чтобы его было легче успокоить. Также следует прихватить подгузники и непромокаемую простынь или пеленку для долгих поездок. Обязательно нужно брать детское питание и бутылочку для вскармливания. Не стоит забывать и про детский крем. Понадобятся увлажняющий, противовоспалительный и солнцезащитный. Конечно же, ребенку понадобятся надувной круг или нарукавники для купания.

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В сезон отпусков многие россияне хотят отправиться в путешествие и отдохнуть на море. Однако зачастую такие поездки подразумевают тщательную подготовку к ним и сбор большого количество различных вещей. Упаковывая чемоданы, не стоит забывать и о медикаментах. URA.RU приводит список того, что стоит взять с собой на отдых. Прежде всего, в отпуск нужно взять документы. Также рекомендуется сфотографировать их или сделать ксерокопии, если оригиналы вдруг потеряются. На пляж или в бассейн женщина может взять парео или сарафан. Их можно надеть поверх купальника. Также можно прихватить маникюрный набор. Однако с пилочками или ножницами в самолет не пустят, поэтому их нужно отдавать в багаж. Пригодятся и различные средства для критических дней. Мужчина может взять на отдых бритву и пену для бритья. Также можно захватить с собой поясную сумку. В нее будет удобно положить, ключи, телефон или документы. Семьям с детьми лучше взять с собой любимую игрушку ребенка, чтобы его было легче успокоить. Также следует прихватить подгузники и непромокаемую простынь или пеленку для долгих поездок. Обязательно нужно брать детское питание и бутылочку для вскармливания. Не стоит забывать и про детский крем. Понадобятся увлажняющий, противовоспалительный и солнцезащитный. Конечно же, ребенку понадобятся надувной круг или нарукавники для купания.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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