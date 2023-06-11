В ДТП на челябинской трассе погибли жители двух регионов

В двух автомобилях, которые столкнулись на трассе в Нагайбакском районе Челябинской области, ехали жители Оренбурга и Марий Эл. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
«Одна из машин по номерам из Оренбурга, другая — из Марий Эл. В них находились жители двух этих регионов», — уточнил источник URA.RU.
По данным нагайбакской газеты «Всходы», на место ДТП срочно выехал глава района Егор Тимофеев. В прокуратуре Челябинской области уточнили, что погибшие в автомобильной аварии дети были 2017, 2011 и 2006 годов рождения. Зампрокурора Нагайбакского района Юрий Батраев также выехал на место аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей.
Ранее сообщалось, что на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2114». В результате аварии погибли шесть человек, в том числе трое детей.
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