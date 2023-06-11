В ДТП на челябинской трассе погибли жители двух регионов

12 июня 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

На месте ДТП работают экстренные службы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В двух автомобилях, которые столкнулись на трассе в Нагайбакском районе Челябинской области, ехали жители Оренбурга и Марий Эл. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «Одна из машин по номерам из Оренбурга, другая — из Марий Эл. В них находились жители двух этих регионов», — уточнил источник URA.RU. По данным нагайбакской газеты «Всходы», на место ДТП срочно выехал глава района Егор Тимофеев. В прокуратуре Челябинской области уточнили, что погибшие в автомобильной аварии дети были 2017, 2011 и 2006 годов рождения. Зампрокурора Нагайбакского района Юрий Батраев также выехал на место аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Ранее сообщалось, что на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2114». В результате аварии погибли шесть человек, в том числе трое детей.

В двух автомобилях, которые столкнулись на трассе в Нагайбакском районе Челябинской области, ехали жители Оренбурга и Марий Эл. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «Одна из машин по номерам из Оренбурга, другая — из Марий Эл. В них находились жители двух этих регионов», — уточнил источник URA.RU. По данным нагайбакской газеты «Всходы», на место ДТП срочно выехал глава района Егор Тимофеев. В прокуратуре Челябинской области уточнили, что погибшие в автомобильной аварии дети были 2017, 2011 и 2006 годов рождения. Зампрокурора Нагайбакского района Юрий Батраев также выехал на место аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Ранее сообщалось, что на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2114». В результате аварии погибли шесть человек, в том числе трое детей.