11 июня 2023
10 июня 2023

В ДТП на челябинской трассе погибли жители двух регионов

© Служба новостей «URA.RU»
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День детей. Курган, дпс, полиция дпс
На месте ДТП работают экстренные службы Фото:

В двух автомобилях, которые столкнулись на трассе в Нагайбакском районе Челябинской области, ехали жители Оренбурга и Марий Эл. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

«Одна из машин по номерам из Оренбурга, другая — из Марий Эл. В них находились жители двух этих регионов», — уточнил источник URA.RU.

По данным нагайбакской газеты «Всходы», на место ДТП срочно выехал глава района Егор Тимофеев. В прокуратуре Челябинской области уточнили, что погибшие в автомобильной аварии дети были 2017, 2011 и 2006 годов рождения. Зампрокурора Нагайбакского района Юрий Батраев также выехал на место аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей.

Ранее сообщалось, что на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2114». В результате аварии погибли шесть человек, в том числе трое детей.

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В двух автомобилях, которые столкнулись на трассе в Нагайбакском районе Челябинской области, ехали жители Оренбурга и Марий Эл. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. «Одна из машин по номерам из Оренбурга, другая — из Марий Эл. В них находились жители двух этих регионов», — уточнил источник URA.RU. По данным нагайбакской газеты «Всходы», на место ДТП срочно выехал глава района Егор Тимофеев. В прокуратуре Челябинской области уточнили, что погибшие в автомобильной аварии дети были 2017, 2011 и 2006 годов рождения. Зампрокурора Нагайбакского района Юрий Батраев также выехал на место аварии. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил дорожного движения, повлекшем гибель людей. Ранее сообщалось, что на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск столкнулись два автомобиля «ВАЗ-2114». В результате аварии погибли шесть человек, в том числе трое детей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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