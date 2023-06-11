11 июня 2023
10 июня 2023

Шесть человек погибли в ДТП на челябинской трассе. Фото

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ДТП на пересечении Малышева и Розы Люксембург. Екатеринбург, дтп, происшествие, авария, дпс, разбитая машина
Трое детей и трое взрослых погибли в аварии в Нагайбаксом районе (фото из архива) Фото:

В Челябинской области при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек, в том числе трое детей. Авария произошла в Нагайбакском районе.

«В понедельник около 12 часов дня в Нагайбакском районе Челябинской области на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск произошло ДТП с участием двух автомобилей „ВАЗ-2114“. По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «МВД Медиа».

Обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция Челябинской области. На место ДТП выехал начальник областной ГИБДД Иван Путков.

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В Челябинской области при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек, в том числе трое детей. Авария произошла в Нагайбакском районе. «В понедельник около 12 часов дня в Нагайбакском районе Челябинской области на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск произошло ДТП с участием двух автомобилей „ВАЗ-2114“. По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «МВД Медиа». Обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция Челябинской области. На место ДТП выехал начальник областной ГИБДД Иван Путков.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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