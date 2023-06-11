Шесть человек погибли в ДТП на челябинской трассе. Фото

12 июня 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

Трое детей и трое взрослых погибли в аварии в Нагайбаксом районе (фото из архива) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Челябинской области при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек, в том числе трое детей. Авария произошла в Нагайбакском районе. «В понедельник около 12 часов дня в Нагайбакском районе Челябинской области на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск произошло ДТП с участием двух автомобилей „ВАЗ-2114“. По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «МВД Медиа». Обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция Челябинской области. На место ДТП выехал начальник областной ГИБДД Иван Путков. Фото: telegram-канал «МВД Медиа» Фото: telegram-канал «МВД Медиа»

В Челябинской области при столкновении двух автомобилей погибли шесть человек, в том числе трое детей. Авария произошла в Нагайбакском районе. «В понедельник около 12 часов дня в Нагайбакском районе Челябинской области на 123-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск произошло ДТП с участием двух автомобилей „ВАЗ-2114“. По предварительным данным, в результате автоаварии оба водителя и четверо пассажиров, в том числе трое детей, скончались на месте происшествия», — сообщается в telegram-канале «МВД Медиа». Обстоятельства аварии устанавливает Госавтоинспекция Челябинской области. На место ДТП выехал начальник областной ГИБДД Иван Путков.