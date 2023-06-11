Тысячи человек вместе исполнили песню «Надежда» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Новоуральске (Свердловская область) в День России установили рекорд РФ по самому массовому исполнению песни «Надежда». Одновременно композицию спели 3355 человек, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Рекорд по самому массовому исполнению песни „Надежда“ установили в День России в Новоуральске. Ее одновременно спели 3355 человек», — пишет ДИП в telegram-канале. Достижение, как отметили в ДИП, зафиксировал эксперт Реестра рекордов России.

Песню исполнили солисты Театра музыки, драмы и комедии Новоуральска, зрители фестиваля «Новоуральские фанфары», творческие коллективы и оркестры. Авторами песни «Надежда» являются композитор Александра Пахмутова и поэт Николай Добронравов. Они сочинили композицию в 1971 году.

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