Главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области прошло в Ельцин Центре. Видео

В Ельцин Центре прошла церемония вручения флагов России

12 июня 2023 в 16:08 Размер текста - 17 +

В Ельцин Центре прошла церемония вручения флагов России Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Ельцин Центре прошло главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области — церемония вручения флагов России патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области состоялось в Ельцин Центре. В атриуме вручили флаги РФ патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям», — пишет ДИП в telegram-канале. После этого в Ельцин Центре прошел патриотический флешмоб «Встанем». Акцию запустил певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Также в Историческом сквере Екатеринбурга 12 июня прошла акция «Хором славим Россию и город!». Тысячи свердловчан вместе исполнили гимн Российской Федерации. В состав хора вошли профессиональные и любительские ансамбли и хоры, их выступление сопроводили оркестры «Уралбэнд» и любительский духовой оркестр Свердловской государственной академической филармонии. Ранее свердловчан с Днем России поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Бывший губернатор региона Эдуард Россель призвал уральцев изменить отношение ко Дню России. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Ельцин Центре прошло главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области — церемония вручения флагов России патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области состоялось в Ельцин Центре. В атриуме вручили флаги РФ патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям», — пишет ДИП в telegram-канале. После этого в Ельцин Центре прошел патриотический флешмоб «Встанем». Акцию запустил певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Также в Историческом сквере Екатеринбурга 12 июня прошла акция «Хором славим Россию и город!». Тысячи свердловчан вместе исполнили гимн Российской Федерации. В состав хора вошли профессиональные и любительские ансамбли и хоры, их выступление сопроводили оркестры «Уралбэнд» и любительский духовой оркестр Свердловской государственной академической филармонии. Ранее свердловчан с Днем России поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Бывший губернатор региона Эдуард Россель призвал уральцев изменить отношение ко Дню России.