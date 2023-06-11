11 июня 2023

Главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области прошло в Ельцин Центре. Видео

В Ельцин Центре прошла церемония вручения флагов России
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Виды Тулы. Лето. Тула, баннер, день россии, 12 июня
В Ельцин Центре прошла церемония вручения флагов России Фото:

В Ельцин Центре прошло главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области — церемония вручения флагов России патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области состоялось в Ельцин Центре. В атриуме вручили флаги РФ патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям», — пишет ДИП в telegram-канале. После этого в Ельцин Центре прошел патриотический флешмоб «Встанем». Акцию запустил певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов).

Также в Историческом сквере Екатеринбурга 12 июня прошла акция «Хором славим Россию и город!». Тысячи свердловчан вместе исполнили гимн Российской Федерации. В состав хора вошли профессиональные и любительские ансамбли и хоры, их выступление сопроводили оркестры «Уралбэнд» и любительский духовой оркестр Свердловской государственной академической филармонии.

Ранее свердловчан с Днем России поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Бывший губернатор региона Эдуард Россель призвал уральцев изменить отношение ко Дню России.

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В Ельцин Центре прошло главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области — церемония вручения флагов России патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям. Об этом сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Главное патриотическое событие Дня России в Свердловской области состоялось в Ельцин Центре. В атриуме вручили флаги РФ патриотическим и добровольческим организациям, казачьим обществам и национально-культурным автономиям», — пишет ДИП в telegram-канале. После этого в Ельцин Центре прошел патриотический флешмоб «Встанем». Акцию запустил певец Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов). Также в Историческом сквере Екатеринбурга 12 июня прошла акция «Хором славим Россию и город!». Тысячи свердловчан вместе исполнили гимн Российской Федерации. В состав хора вошли профессиональные и любительские ансамбли и хоры, их выступление сопроводили оркестры «Уралбэнд» и любительский духовой оркестр Свердловской государственной академической филармонии. Ранее свердловчан с Днем России поздравили губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава Екатеринбурга Алексей Орлов. Бывший губернатор региона Эдуард Россель призвал уральцев изменить отношение ко Дню России.
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