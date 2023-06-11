11 июня 2023
10 июня 2023

Подозреваемый в убийстве депутата думы ХМАО Колодича признал вину. Видео

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Подозреваемого в убийстве депутата Колодича доставили в ГСУ СКР для допроса Фото:

В Москве задержанный по подозрению в убийстве депутата думы ХМАО Александра Колодича и нападении на его жену дал следователям признательные показания. Видео опубликовал официальный telegram-канал Следственного комитета РФ «Следком».

«Человека я зарезал. — А за что убили? — Поругались, из-за этого», — поясняет подозреваемый. В публикации указано, что он доставлен в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения следственных действий.

Задержанный поясняет, что убийство произошло 11 июня. Ему 36 лет. По данным следствия, он работал помощником по хозяйству в семье Колодичей. «Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование продолжается», — сообщает СКР.

Ранее URA.RU сообщало о том, что в поселке Сосенское Новой Москвы обнаружен труп депутата окружной думы ХМАО. Его супруга в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями находится в реанимации.

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В Москве задержанный по подозрению в убийстве депутата думы ХМАО Александра Колодича и нападении на его жену дал следователям признательные показания. Видео опубликовал официальный telegram-канал Следственного комитета РФ «Следком». «Человека я зарезал. — А за что убили? — Поругались, из-за этого», — поясняет подозреваемый. В публикации указано, что он доставлен в подразделение ГСУ СК России по Москве для проведения следственных действий. Задержанный поясняет, что убийство произошло 11 июня. Ему 36 лет. По данным следствия, он работал помощником по хозяйству в семье Колодичей. «Мужчина задержан, с ним проводятся следственные действия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская. Расследование продолжается», — сообщает СКР. Ранее URA.RU сообщало о том, что в поселке Сосенское Новой Москвы обнаружен труп депутата окружной думы ХМАО. Его супруга в тяжелом состоянии с многочисленными ножевыми ранениями находится в реанимации.
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