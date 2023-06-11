Что известно об убийстве депутата из ХМАО в Москве

12 июня 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Труп депутата был обнаружен в подвале собственного дома Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Новой Москве найден труп депутата из ХМАО Александра Колодича. По данным правоохранительных органов, причиной стал конфликт народного избранника с рабочим, который следил за его загородным домом. URA.RU приводит всю информацию, которая известна к этому часу. В СМИ появилась информация о том, что в загородном доме в Новой Москве был обнаружен труп депутата думы ХМАО Александра Колодича. На теле имелись признаки насильственной смерти.

Следственный комитет России раскрыл подробности убийства депутата из ХМАО. В случившемся подозревают работника, который помогал Колодичу следить за домом. Он задержан и ждет ареста.

Стало известно, что при нападении на депутата была травмирована его супруга. Жена находится в больнице в критическом состоянии.

Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков сделал заявление из-за трагической гибели депутата Колодича. Он заявил, что председатель Комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике, депутат трех созывов Александр Колодич был выдающимся политиком, большим профессионалом с открытой душой.

СМИ опубликовано видео дома, где был убит депутат из Югры Колодич. Он находится в поселке Сосенское.

В Новой Москве найден труп депутата из ХМАО Александра Колодича. По данным правоохранительных органов, причиной стал конфликт народного избранника с рабочим, который следил за его загородным домом. URA.RU приводит всю информацию, которая известна к этому часу.