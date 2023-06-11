11 июня 2023
10 июня 2023

Что известно об убийстве депутата из ХМАО в Москве

© Служба новостей «URA.RU»
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Атака дронов, ул. Профсоюзная, 98, стр.6. Москва, эвакуация, перекрытие, полиция, оцепление
Труп депутата был обнаружен в подвале собственного дома Фото:

В Новой Москве найден труп депутата из ХМАО Александра Колодича. По данным правоохранительных органов, причиной стал конфликт народного избранника с рабочим, который следил за его загородным домом. URA.RU приводит всю информацию, которая известна к этому часу.

  • В СМИ появилась информация о том, что в загородном доме в Новой Москве был обнаружен труп депутата думы ХМАО Александра Колодича. На теле имелись признаки насильственной смерти.
  • Следственный комитет России раскрыл подробности убийства депутата из ХМАО. В случившемся подозревают работника, который помогал Колодичу следить за домом. Он задержан и ждет ареста.
  • Стало известно, что при нападении на депутата была травмирована его супруга. Жена находится в больнице в критическом состоянии.
  • Спикер Думы ХМАО Борис Хохряков сделал заявление из-за трагической гибели депутата Колодича. Он заявил, что председатель Комитета Думы ХМАО по бюджету, финансам и налоговой политике, депутат трех созывов Александр Колодич был выдающимся политиком, большим профессионалом с открытой душой.
  • СМИ опубликовано видео дома, где был убит депутат из Югры Колодич. Он находится в поселке Сосенское.

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В Новой Москве найден труп депутата из ХМАО Александра Колодича. По данным правоохранительных органов, причиной стал конфликт народного избранника с рабочим, который следил за его загородным домом. URA.RU приводит всю информацию, которая известна к этому часу.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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