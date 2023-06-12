12 июня 2023

Медведев простился с Берлускони на итальянском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, медведев дмитрий
Пост на итальянском языке Дмитрий Медведев опубликовал в социальных сетях Фото:

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Прощальный пост на итальянском языке он опубликовал в социальных сетях.

«Мы плачем вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!» — написал он в своем аккаунте в социальной сети Twitter.

Ранее URA.RU сообщало, что бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Берлускони госпитализировали в марте. Позже у него был диагностирован рак крови.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Прощальный пост на итальянском языке он опубликовал в социальных сетях. «Мы плачем вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!» — написал он в своем аккаунте в социальной сети Twitter. Ранее URA.RU сообщало, что бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Берлускони госпитализировали в марте. Позже у него был диагностирован рак крови.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...