Медведев простился с Берлускони на итальянском

Пост на итальянском языке Дмитрий Медведев опубликовал в социальных сетях
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев простился с бывшим премьер-министром Италии Сильвио Берлускони. Прощальный пост на итальянском языке он опубликовал в социальных сетях.
«Мы плачем вместе с тобой, Италия. Сильвио был твоим патриотом. Мы будем помнить тебя!» — написал он в своем аккаунте в социальной сети Twitter.
Ранее URA.RU сообщало, что бывший премьер-министр Италии и основатель медиакомпании Mediaset Сильвио Берлускони скончался в больнице Сан-Раффаэле в Милане. Берлускони госпитализировали в марте. Позже у него был диагностирован рак крови.
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